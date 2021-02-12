Узнать, кому заметно повезет, а кому не очень, помогут звезды

Растущая Луна 13 февраля останется в знаке Рыбы. Принимать серьезные решения и разбираться с важными делами лучше до полудня. Затем возникнут трудности, справиться с которыми дано не всем. Не стоит отправляться в поездку на собственном автомобиле.

Овен

В профессиональной деятельности словом и делом Овнам 13.02.2021 помогут родственники и близкие люди. Они же разрешат и ваши финансовые трудности. Постарайтесь не поссориться с коллегами и начальством. Все покупки, даже крупные, будут удачными. Не исключены интересные знакомства, способные принести пользу.

Телец

В этот день авторитет Тельцов возрастет настолько, что даже опытные люди обратятся к ним за советом. Чтобы избежать повторения негативных ситуаций, надо исправить старые ошибки. Больше ожидаемого будет денежное вознаграждение за ранее проделанную работу. Можно позволить себе крупные покупки. Не исключено, что вы почувствуете слабость, легкое недомогание.

Близнецы

Много суеты 13 февраля ожидает Близнецов. Есть шанс улучшить финансовое положение – возможно неожиданное поступление денег. Будьте осторожны при использовании электроприборов. От лишних расходов вас убережет кто-то из близких. Вечер звезды советуют провести с любимым человеком. Свидание и романтическая поездка пройдут хорошо.

Рак

Грандиозный успех в работе Ракам 13 февраля принесут оригинальные способы и нестандартные решения. Начальство не только заметит вас, но и наградит премией. Его благосклонностью можно воспользоваться – поговорите о новой должности и повышении зарплаты. Не пользуйтесь услугами интернет-магазинов и не делайте покупок в кредит.

Лев

Вполне удачно пройдет этот день у Львов, если они проявят разумную осторожность. Результаты вашей работы окажутся впечатляющими. Есть вероятность получить немало денег. Благодаря деятельности и энергичности вы способны многим помочь. Проявите тактичность и сдержанность в общении. Конфликты в семье вы сумеете быстро уладить.

Дева

Воплотить планы на работе Девам 13.02. помогут коллеги. В решении профессиональных и финансовых вопросов полагайтесь на свою интуицию. Можно позволить себе развлечения и приятные покупки: поход по магазинам улучшит настроение. Используйте подходящий момент для благоустройства дома. Порадуют отношения с любимым человеком.

Весы

До полудня 13.02.2021 Весам не стоит встречаться с начальством и авторитетными людьми – обсуждение важных вопросов на столь высоком уровне лучше провести позже. Трудолюбие и целеустремленность помогут воплотить самые амбициозные планы. Общение с новыми знакомыми будет приятным. Есть вероятность получения ярких романтических впечатлений.

Скорпион

Чтобы справиться со всеми задачами в этот день, Скорпионам нужно правильно расставить приоритеты и распределить время. Много вопросов с начальством, коллегами и партнерами придется решать в неформальной обстановке. Не давайте денег в долг, особенно друзьям. Купите мебель в дом, побалуйте себя новыми нарядами, смените имидж.

Стрелец

Покорять новые вершины Стрельцам в этот день звезды не советуют. Выяснять отношения и доказывать свою правоту окружающим тоже не стоит – будьте терпеливее и спокойнее, чтобы не возникло серьезных конфликтов. Поберегите здоровье.

Козерог

Шанс подняться по карьерной лестнице 13 февраля у Козерогов велик, его не нужно упускать. Успех всех дел будет зависеть от того, насколько вы рассудительны и выдержанны. Работая с документами, сконцентрируйтесь, чтобы не допустить ошибок, которые приведут к значительным финансовым потерям. Не исключены подарки и приятные сюрпризы. Встреча с любимым человеком оправдает ваши ожидания.

Водолей

С помощью деловых партнеров Водолеи в этот день могут добиться исполнения всего, о чем мечтали. Ваши планы воплотятся, материальные проблемы решатся. Любые поездки – и деловые, и романтические, – а также новые знакомства и общение пройдут удачно. Необходимо уделить больше внимания семье.

Рыбы

Все начатые раньше дела в этот день Рыбам необходимо завершить, тогда неприятности обойдут стороной и не будет денежных потерь Тщательно проверяйте всю поступающую информацию – это убережет вас от серьезных ошибок. Чтобы избежать обострения отношений с коллегами и близкими родственниками, не касайтесь в разговорах с ними острых тем. В семье ожидается полное взаимопонимание.

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