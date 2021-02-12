Не стоит в эту субботу спорить, кричать и ругаться

Христиане 13 февраля особо чтут святого Никиту Новгородского. Его считали заступником от напастей – пожаров, молний, засухи и других, а также покровителем больных.

Традиции и обычаи 13 февраля

На Руси святого именовали Никита Пожарник. Ему поклонялись и молились о защите от огня и грозы.

Женщины читали заговоры, чтобы изменившие им мужья бросили любовниц. Также проводились обряды на верность.

Народные приметы на 13 февраля

Иней покрыл деревья – к ясной ночи, за которой, если не выпадет снег, последует солнечный день.

Звезды ярко сияют на небе, значит, осенью будет холодно.

Если вороны громко каркают, надвигается снежная буря или вьюга.

Птицы на морозе поют или копаются в сугробах, будет сыро.

Сухая погода на Никиту сулит жаркой лето.

Воробьи укрепляют перьями гнезда – ударят морозы.

Опоясанное кругами солнце предвещает богатый урожай.

Что нельзя делать 13 февраля

1. Кричать и ругаться не разрешено.

2. Запрещено оскорблять окружающих.

3. Не позволяется затевать споры.

4. Выходить из дома нежелательно.

5. Не следует оставлять жилище без людей.

6. Громко разговаривать ни к чему.

7. Не стоит грубить любимому человеку и обижать его.

Что можно делать 13 февраля

1. Нужно сохранять выдержку и самообладание.

2. Желательно быть терпеливее.

Ранее известная российская астролог предупредила об опасностях "ретроградного" 2021 года. По ее словам, расслабляться не стоит, ведь трудности будут возникать повсеместно.

