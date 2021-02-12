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Христиане 13 февраля особо чтут святого Никиту Новгородского. Его считали заступником от напастей – пожаров, молний, засухи и других, а также покровителем больных.
Традиции и обычаи 13 февраля
На Руси святого именовали Никита Пожарник. Ему поклонялись и молились о защите от огня и грозы.
Женщины читали заговоры, чтобы изменившие им мужья бросили любовниц. Также проводились обряды на верность.
Народные приметы на 13 февраля
Что нельзя делать 13 февраля
1. Кричать и ругаться не разрешено.
2. Запрещено оскорблять окружающих.
3. Не позволяется затевать споры.
4. Выходить из дома нежелательно.
5. Не следует оставлять жилище без людей.
6. Громко разговаривать ни к чему.
7. Не стоит грубить любимому человеку и обижать его.
Что можно делать 13 февраля
1. Нужно сохранять выдержку и самообладание.
2. Желательно быть терпеливее.
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