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Православная церковь по традиции отмечает 14 февраля день мученика Трифона, который жил в первой половине III века. Во время гонений на христиан его казнили за веру в Христа.
По легенде, Трифон с раннего детства обладал даром чудотворения. Как утверждали греки, мальчику удалось спасти свою родную деревню от голода, который возникал из-за массового нашествия насекомых, уничтожающих посевы.
Что можно делать в Трифонов день
Считается, что в этот день можно обратиться к Богу с просьбой изгнать из села домашних вредителей, уничтожающих запасы. Прекрасный пол же молился о том, чтобы встретить достойного жениха перед масленичными гуляниями.
Также день благоприятен для помолвок.
Что нельзя делать в Трифонов день
Не дозволяется покупать острые предметы – считается, что это может навлечь на родной дом беду. А еще люди старались перешагнуть через кочергу и веник.
Приметы на 14 февраля
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