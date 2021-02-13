Верующие уделяют время вопросам быта и личной жизни

Православная церковь по традиции отмечает 14 февраля день мученика Трифона, который жил в первой половине III века. Во время гонений на христиан его казнили за веру в Христа.

По легенде, Трифон с раннего детства обладал даром чудотворения. Как утверждали греки, мальчику удалось спасти свою родную деревню от голода, который возникал из-за массового нашествия насекомых, уничтожающих посевы.

Что можно делать в Трифонов день

Считается, что в этот день можно обратиться к Богу с просьбой изгнать из села домашних вредителей, уничтожающих запасы. Прекрасный пол же молился о том, чтобы встретить достойного жениха перед масленичными гуляниями.

Также день благоприятен для помолвок.

Что нельзя делать в Трифонов день

Не дозволяется покупать острые предметы – считается, что это может навлечь на родной дом беду. А еще люди старались перешагнуть через кочергу и веник.

Приметы на 14 февраля

Клятва во взаимной любви и верности – к неразлучности пары

Разбить ненароком стекло – избавиться от ссор и разногласий

Увидеть собаку на улице – к семейному счастью.

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