Приметы на 14 февраля: что нельзя делать в Трифонов день

Приметы на 14 февраля: что нельзя делать в Трифонов день
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Верующие уделяют время вопросам быта и личной жизни

Православная церковь по традиции отмечает 14 февраля день мученика Трифона, который жил в первой половине III века. Во время гонений на христиан его казнили за веру в Христа.

По легенде, Трифон с раннего детства обладал даром чудотворения. Как утверждали греки, мальчику удалось спасти свою родную деревню от голода, который возникал из-за массового нашествия насекомых, уничтожающих посевы.

Что можно делать в Трифонов день

Считается, что в этот день можно обратиться к Богу с просьбой изгнать из села домашних вредителей, уничтожающих запасы. Прекрасный пол же молился о том, чтобы встретить достойного жениха перед масленичными гуляниями.

Также день благоприятен для помолвок.

Что нельзя делать в Трифонов день

Не дозволяется покупать острые предметы – считается, что это может навлечь на родной дом беду. А еще люди старались перешагнуть через кочергу и веник.

Приметы на 14 февраля

  • Клятва во взаимной любви и верности – к неразлучности пары
  • Разбить ненароком стекло – избавиться от ссор и разногласий
  • Увидеть собаку на улице – к семейному счастью.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на февраль 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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