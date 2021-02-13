Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, как ярко провести День всех влюбленных

Луна 14 февраля окажется в знаке Рыб. В это время никакие умственные дела не дадут желаемого результата, лучше посвятить время активному отдыху, романтическим прогулкам и наслаждению искусством. В общем, настроение в воскресенье у всех знаков зодиака будет под стать Дню святого Валентина.

Овен

Воскресенье окажется для представителей знака напряженным. Эмоции будут зашкаливать. Чтобы избежать неприятностей и конфликтов, Овнам следует сделать доброе дело, например, помочь бездомному животному. Так вы сможете отвлечься и почувствовать себя лучше.

Телец

Тельцы не смогут избежать ошибок 14.02.2021. Астрологи советуют относиться к ним философски и обязательно извлечь уроки из событий этого дня.

Близнецы

Вам пора перестать думать об окружающих и посвятить время себе и своей семье. Близнецам стоит повеселиться и развлечься вдоволь. Отправляйтесь на каток, в баню или соберите друзей дома.

Рак

14 февраля Ракам улыбнется удача. Все, за что бы вы не брались в этот день, удастся на славу. Постарайтесь извлечь выгоду из позитивных тенденций – не сидите на месте.

Лев

Представителям знака предстоит день полный сюрпризов. Хорошие новости подскажут Львам направление, в котором стоит двигаться по жизни дальше. Вечер проведите в компании любимых людей, чтобы зарядиться энергией.

Дева

Астрологи рекомендуют устроить дома генеральную уборку. 14.02. Девам стоит выбросить из жилища все лишние вещи, которые захламляют пространство. Занятие поможет понять, от чего стоит избавиться и в жизни.

Весы

Воскресенье с утра настроит вас на позитивную волну. Удастся завершить начатые дела. Вечером же ситуация изменится и заниматься чем-то серьезным станет сложнее. Проведите его в тишине.

Скорпион

14 февраля Скорпионам можно отправляться в поездку. Свежий воздух сейчас вам поможет почувствовать себя более энергичными и бодрыми. Если нет возможности уехать, подойдет и прогулка в парке.

Стрелец

Представители знака смогут проявить себя в рабочих моментах. Не бойтесь рисковать и провалиться перед соперниками. Сейчас Стрельцам все по плечу.

Козерог

Вам звезды предлагают забыть старые обиды. Козерогам пора извиниться за свои необдуманные слова и простить тех, кто ненароком мог вас обидеть.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день. Все будет складываться так, как вы планировали. Удастся поговорить по душам с человеком, который вам небезразличен. Неожиданно для вас собеседник откроется с приятной стороны.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями и понять, куда вам двигаться дальше. Рыбы стоят на распутье. Выбор, который вы сделаете сейчас, определит вашу дальнейшую судьбу.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на весь февраль для всех знаков зодиака.