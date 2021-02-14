Какие правила издавна соблюдают на Руси в этот праздник

15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господне. Устраивали в этот день и народные гуляния. Для этой даты, как и для многих других, существует ряд примет, которые наши предки старались соблюдать, чтобы не навлечь несчастья на свой дом.



Что нельзя делать 15 февраля

Сретение Господне нужно встречать в хорошем расположении духа. Считается плохой приметой жаловаться на жизнь и унывать.

15 февраля не стоит убирать, стирать, ходить в баню.

По традиции в этот праздник собирались дома всей семьей – считалось, что этот день неудачен для долгих поездок и путешествий.

Чтобы не отпугнуть удачу и благополучие, суеверные люди не кладут на кухонный стол деньги.

На Сретение не играли свадьбы, не проводили венчания.

Что можно делать на Сретение Господне

В этот праздник православные христиане посещают церковь, молятся и каются в грехах. 15 февраля особенно важно помогать нуждающимся и совершать добрые дела.

На Сретение на Руси пекли блины, угощали друзей и близких. Обязательно собирались всей семьей на праздничное застолье.

Приметы на 15 февраля

Если вечером морозно и на небе много звезд – весна будет поздняя.

Если же в этот день, наоборот, потеплело, весна придет раньше обычного.

Снег на Сретение предвещает дождливые весенние месяцы.