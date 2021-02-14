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15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господне. Устраивали в
этот день и народные гуляния. Для этой даты, как и для многих других,
существует ряд примет, которые наши предки старались соблюдать, чтобы не
навлечь несчастья на свой дом.
В этот праздник православные христиане посещают церковь, молятся и каются в грехах. 15 февраля особенно важно помогать нуждающимся и совершать добрые дела.
На Сретение на Руси пекли блины, угощали друзей и близких. Обязательно собирались всей семьей на праздничное застолье.
Если вечером морозно и на небе много звезд – весна будет поздняя.
Если же в этот день, наоборот, потеплело, весна придет раньше обычного.
Снег на Сретение предвещает дождливые весенние месяцы.
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