Сретение-2021: что нельзя делать 15 февраля

Сретение-2021: что нельзя делать 15 февраля
Фото: pixabay.com
Какие правила издавна соблюдают на Руси в этот праздник

15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господне. Устраивали в этот день и народные гуляния. Для этой даты, как и для многих других, существует ряд примет, которые наши предки старались соблюдать, чтобы не навлечь несчастья на свой дом.

Что нельзя делать 15 февраля

  • Сретение Господне нужно встречать в хорошем расположении духа. Считается плохой приметой жаловаться на жизнь и унывать.
  • 15 февраля не стоит убирать, стирать, ходить в баню.
  • По традиции в этот праздник собирались дома всей семьей – считалось, что этот день неудачен для долгих поездок и путешествий.
  • Чтобы не отпугнуть удачу и благополучие, суеверные люди не кладут на кухонный стол деньги.
  • На Сретение не играли свадьбы, не проводили венчания.

Что можно делать на Сретение Господне

В этот праздник православные христиане посещают церковь, молятся и каются в грехах. 15 февраля особенно важно помогать нуждающимся и совершать добрые дела.

На Сретение на Руси пекли блины, угощали друзей и близких. Обязательно собирались всей семьей на праздничное застолье.

Приметы на 15 февраля

Если вечером морозно и на небе много звезд – весна будет поздняя.

Если же в этот день, наоборот, потеплело, весна придет раньше обычного.

Снег на Сретение предвещает дождливые весенние месяцы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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