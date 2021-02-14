Астрологический прогноз подскажет, как избежать неприятностей на грядущей неделе

Неделя будет наполнена радостными событиями. Представителей многих знаков ожидают успехи в работе, улучшение финансового положения. Не исключено, что на этой неделе произойдут судьбоносные знакомства, которые многое изменят. Не упускайте этот шанс и смело двигайтесь к цели, потому что сейчас наиболее подходящий для этого момент.

Овен

Для Овнов неделя начинается хорошо. В первой половине можно ждать благоприятных новостей и реализации задуманного. Кроме того, звезды окажутся на вашей стороне: если вы вдруг решили сменить работу, то удача будет вам сопутствовать. Выходные также обещают быть насыщенными. Высокие шансы встретить любовь.

Телец

Тельцам с 15 по 21 февраля будет казаться, что кто-то испытывает их снова и снова, принося все новые испытания. Однако не стоит бояться, потому что представители знака найдут в себе силы и энергию, необходимые для успеха. А вот в выходные лучше быть аккуратнее с резкими высказываниями.

Близнецы



Представителей знака ожидает плодотворная неделя. Не сидите на месте и не бойтесь высказывать свои мысли открыто, потому что на этой неделе вам удастся достучаться даже до самых упрямых соперников. Ближе к выходным вероятны романтические сюрпризы.

Рак

В начале недели будет непросто. Однако влияние негативных тенденций начнет постепенно снижаться, а уже к четвергу ситуация нормализуется окончательно. В пятницу Раки могут ждать. хороших новостей, которые подарят заряд энергии и уверенности в завтрашнем дне.

Лев

А вот Львам придется непросто. Представители знака будут будто под напряжением, как в профессиональном плане, так и в отношениях с партнером.На работе вы не перестанете думать о ссорах со своей второй половинкой, в то время как дома вы не сможете отбросить рабочие заботы.Старайтесь сохранять хладнокровие, чтобы избежать неприятностей.

Дева



Девам нужно набраться терпения. Вряд ли удастся получить ответы на волнующие вас вопросы, но воспользуйтесь этими моментами безмятежности, не заглядывая слишком далеко. Самое благоприятное время – четверг и пятница, которые позволят вам хорошо отдохнуть.

Весы



В начале недели Весы могут чувствовать себя немного подавленным. И все же у вас нет причин для этого: звезды на вашей стороне. Не исключено, что представители знака встретят человека, который изменит их представление о жизни. Выходные обещают быть особенно романтичными.

Скорпион

Неделя будет непростой. Особенно с точки зрения личных отношений. Возможно, представители знака будут чувствовать усталость и стресс. Если вам предстоят важные рабочие встречи, лучше отложить их до следующей недели.

Стрелец



Представители знака будут переполнены необычными идеями и планами, которые с легкостью реализуют, оставляя соперников позади. Особенно помогут друзья Стрельца, которые поддержат не только в профессиональном, но и в эмоциональном плане. А вот в выходные нужно быть осторожнее.

Козерог

Постарайтесь сохранить терпение и самообладание. И хотя многие события не будут подвластны Козерогам, не форсируйте происходящее. Тогда шансы в ближайшие дни повернутся в вашу пользу. В середине недели ждите хороших новостей, связанных с работой.

Водолей



Благоприятный период для Водолеев, которые не боятся мечтать по-крупному и рисковать. Действуйте, потому что звезды сейчас на вашей стороне. Представители знака получат возможность, которую они так долго ждали, более того, успеха удастся достичь в почти всех начинаниях.

Рыбы

Неделя обещает быть интересной и захватывающей. Рыбы добьются успеха во всем, что бы они ни делали, особенно в среду, четверг и пятницу. Однако будьте осторожны в выходные дни: остерегайтесь напряженности в отношениях с семьей, с партнером или родителями.

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