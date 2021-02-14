Гороскоп на 15 февраля 2021 года

Гороскоп на 15 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Что ждет нас в начале новой рабочей недели, расскажут звезды

Овен

Астрологи советуют 15 февраля отдать долги и помогать нуждающимся. Это благоприятное время, чтобы провести ритуалы по очищению жилища. Деловые встречи обещают быть продуктивными.

Телец

В понедельник представителям этого знака зодиака следует быть осторожнее и не вступать в конфликты. Велик шанс серьезно поссориться с родными. Дела будут идти тяжело, но бросать начатое все же не стоит.

Близнецы

Доверьтесь своей интуиции. 15 февраля вы как никогда будете уверены в себе, можно даже позволить себе рискнуть. Звезды сулят успех в делах. Одиноким Близнецам, возможно, предстоит романтическое знакомство.

Рак

Возможны неприятности на личном фронте. Ссоры со второй половинкой и детьми. Возможны конфликты с родителями. Постарайтесь сгладить острые углы и больше времени уделять семьей. Тогда все обязательно вернется на круги своя.

Лев

Представители этого знака зодиака 15.02.2021 будут испытывать беспричинную тревогу и ощутят упадок сил. Постарайтесь не поддаваться унынию. Однако важные деловые переговоры стоит перенести на другой день. Вечер проведите с друзьями или родными.

Дева

15 февраля стоит проявить твердость. Особенно в деловых вопросах. Не скандальте, но и не уступайте, если это идет в ущерб вашим интересам. Будьте готовы отстаивать свою точку зрения.

Весы

В понедельник может выпасть шанс поправить материальное положение, продвинуться по карьерной лестнице. Постарайтесь не отказываться от предложений – звезды говорят, что в будущем это принесет плоды.

Скорпион

15 февраля Скорпионов ждут перемены. Вероятно, появится возможность решить финансовые вопросы. Также день благоприятен для деловых встреч. Вечером устройте романтический ужин со второй половинкой.

Стрелец

В понедельник, 15 февраля, стоит проявить осторожность и не соглашаться сразу на предложения, которые выглядят рискованными. Тщательно все обдумайте, посоветуйтесь с друзьями и близкими.

Козерог

В этот день рекомендуется быть внимательнее к своему здоровью. Чтобы не заработать нервный срыв, 15 февраля постарайтесь не слишком напрягаться как физически, так и умственно. Подходящее время для очищения организма.

Водолей

Чтобы избежать неприятностей, звезды советуют не предпринимать в этот день решительных действий и дать делам идти своим чередом. В понедельник одинокие Водолеи, возможно, встретят будущего спутника жизни.

Рыбы

Время действовать. Звезды говорят, что 15 февраля – удачное время для деловых встреч и новых начинаний. Также в понедельник стоит положиться на свою интуицию.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2021 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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