В этот вторник удача будет сопутствовать скромным и стеснительным, а отчаянных подстерегают опасности

Растущая Луна 16 февраля будет в Овне. В этот день можно смело браться на новые дела и решать нестандартные вопросы. Удачливее будут те, у кого окажется больше союзников. Нужно быть готовым к переменам.

Овен

В целом у Овнов 16 февраля будут и взлеты, и падения. Решить главные вопросы по работе лучше до полудня. Оставьте дома крупную сумму наличных и спрячьте подальше банковскую карту – так убережетесь от легкомысленных трат и не потеряете все деньги, что у вас есть. Возможны незапланированные поездки, отправившись в путь с любимым человеком, вы прекрасно проведете время.

Телец

Для достижения отличных результатов во всех делах, даже самых безнадежных, Тельцам в этот день следует взять все на себя и действовать самостоятельно. И из самой запутанной ситуации вы найдете выход. Проводить деловые встречи и отправляться на романтические свидания желательно ближе к вечеру.

Близнецы

Решительность и целеустремленность Близнецов в этот день по достоинству оценят те, кто рядом. Не зазнавайтесь и не совершайте опрометчивых поступков. Воздержитесь от споров с начальством. Не исключены денежные потери – от крупных, тем более незапланированных покупок стоит отказаться.

Рак

Браться за чересчур важные дела Ракам 16.02.2021 не следует. Однако надо показать все, на что вы способны, тогда есть вероятность найти новый источник дохода, и не один. Поездки окажутся удачными – в пути у вас могут произойти интересные знакомства. Не приобретайте ничего большого – средства потеряете, а вещь пользы не принесет.

Лев

Значительных сил и быстрого принятия решений в это день потребуют даже самые обычные дела. Сосредоточьтесь на работе. Смените приоритеты, пересмотрите планы, определитесь с новыми целями. Помогут и окажут поддержку те, от кого вы этого не ожидали. Возможны хорошие новости. Порадуют подарки от любимого человека и приятные сюрпризы.

Дева

Способность выполнять несколько задач одновременно и при этом добиваться отличных результатов поможет Девам в этот день произвести наилучшее впечатление на коллег и руководство. За проделанную работу вас не только похвалят, но и наградят. Будьте осторожнее с острыми предметами: велик риск сильно порезаться.

Весы

Чтобы достичь желаемого результата 16 февраля, Весам нужно не только действовать быстро, но и экспериментировать, искать свой путь и обходиться без советов со стороны. Можно вложить средства – это принесет большую прибыль. Не смешивайте деловые и личные интересы. Вечер проведите с близкими.

Скорпион

Есть вероятность завести деловые знакомства, которые будут полезны в дальнейшей работе. Следите за порядком в финансовых вопросах – оплатите вовремя все счета и рассчитайтесь с долгами. Возможны денежные поступления, причем не только те, которые вы ожидали. Можно позволить себе приобрести то, о чем давно мечталось.

Стрелец

Возникающие у Стрельцов в этот день хорошие идеи следует постараться воплотить как можно скорее. Используйте советы окружающих и примите их помощь – это вам на руку: поможет избежать ошибок. Не исключены денежные потери и неудачные покупки. Домашних забот окажется с лихвой.

Козерог

Для исполнения творческих замыслов и самореализации 16.02.2021 перед Козерогами откроются новые возможности и перспективы. Энергия будет переполнять вас, вы найдете для себя много интересных и полезных занятий. Откажитесь участвовать в сомнительных проектах. Экономьте деньги. Вечером стоит хорошо отдохнуть и набраться сил.

Водолей

Этот день у Водолеев сложится хорошо. Вы решите сложные задачи и все рабочие вопросы, смело двигаясь к намеченной цели. Благодаря дисциплине и серьезному отношению к делу, вы успеете больше других. Также удастся полноценно отдохнуть. Интересно и увлекательно пройдет время, проведенное с детьми.

Рыбы

Отношения с начальством и коллегами у Рыб в этот день не заладятся. Из-за этого тормозится работа, и завершить начатое не получится. Есть шанс улучшить финансовое положение – для этого надо прислушаться к советам друзей и не упускать ситуацию из-под контроля. Звезды рекомендуют начать новый этап в жизни, избавившись от старых обид и неудач.

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