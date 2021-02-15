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Церковь 16 февраля чествует святого Симеона. Он встретился с Иусом Христом в церкви, когда тому было 40 дней от роду, поэтому его стали величать богоприимцем и считать защитником младенцев.
Также православные в этот день возносят молитвы пророчице Анне. Она-то и рассказала, что принесенный в храм ребенок – Мессия.
Традиции и обычаи 16 февраля
На Руси именовали дату "Починки" или "Рассчитай починки", так как это было время, когда к весне готовили полевой инвентарь. Его внимательно осматривали и, если требовалось, ремонтировали (чинили).
Также особо ухаживали за домашними животными. Их сытно кормили, чистили хлева
А еще наши предки считали 16 февраля днем кикиморы. Считали, что она появляется в домах, где много отрицательной энергии, прячется там, а ночью шумит и безобразничает. И думали, будто в этот день ее легче всего выгнать: стоит всего лишь обмести дом можжевеловым веником – и вредное существо исчезнет.
Народные приметы на 16 февраля
Что нельзя делать 16 февраля
1. Не стоит брать деньги в долг.
2. Также не рекомендуется носить черную одежду.
3. Нежелательно ругаться.
4. Употреблять спиртное не разрешается.
5. Не следует заниматься уборкой.
6. Стирать тоже не позволено.
7. Верующим запрещено гадать.
Что можно делать 16 февраля
1. Трудиться с раннего утра.
2. Посчитать, когда минут семь утренних морозов – как только это произойдет, наступит весна.
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