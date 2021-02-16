В эту среду звезды предостерегают от спешки и суеты

Луна 17 февраля продолжает расти и из Овна перебирается в Тельца. Верные решения и пути к цели в этот день подскажет интуиция. Благоприятное время для отдыха в кругу семьи, планирования развлечений и поездок. Встречи с друзьями порадуют и поднимут настроение.

Овен

Прежде чем браться за новые дела 17.02.2021, Овнам следует тщательно все обдумать, составить план действий, тогда вы добьетесь желаемых результатов. Можно обсудить финансовые вопросы. Достижение поставленных в это время целей принесет значительный доход. В личной жизни проявите инициативу.

Телец

Ранее допущенные ошибки Тельцы в этот день должны не только признать, но и заняться их исправлением. Сконцентрируйтесь и завершите давно начатое. Подходящее время для решения организационных и бытовых проблем. Вы сумеете добиться грандиозных результатов. Не исключены приятные встречи и неожиданные романтические свидания.

Близнецы

С любыми задачами Близнецы в этот день справятся без посторонней помощи. Вы наведете порядок в делах и завершите все, что нужно. В полдень возможны удачные приобретения. Вечером хорошо пройдет общение со старыми друзьями, отдых на природе. Усталость способна ослабить здоровье, постарайтесь выспаться, чтобы восстановить силы.

Рак

На работе 17 февраля Ракам придется столкнуться с немалыми трудностями, из-за которых понадобится изменить планы. Разногласия с коллегами могут привести к серьезным конфликтам – постарайтесь сгладить острые углы. Чтобы преодолеть неприятности, держите ситуацию под контролем, не опускайте руки, проявите упорство и максимум твердости. Есть вероятность новых знакомств.

Лев

Оптимизм, целеустремленность, умение ладить с окружающими и обаяние помогут Львам в этот день добиться больших успехов. Запланированное ранее вы доведете до конца. Если потребуется помощь друзей, вы ее получите. От далеких поездок лучше отказаться. Уделите время полноценному отдыху.

Дева

Принять верное решение даже в сложной ситуации и не допустить ошибок Девам в этот день удастся, если они будут спокойны. Своих целей вы добьетесь. А также получите интересные предложения, сможете заключить выгонные сделки. Есть вероятность купить дорогую вещь, о которой мечтали. После полудня не исключены мелкие, но обидные потери, происшествия и недоразумения. Зато будет удачной романтическая поездка.

Весы

Хорошая новость по работе, которую Весы получат 17.02.2021, сулит значительный доход. Используйте советы коллег и друзей, но, прежде чем принять окончательные решения, обдумывайте, их. Могут решиться финансовые проблемы, причем неожиданно. Ближе к вечеру хорошо бы сменить обстановку, отправиться в поездку, в которой не исключены приятные знакомства.

Скорпион

В этот день у Скорпионов будет несколько вариантов выполнения задач. Чтобы зря не потерять время, выберите один из них, подсказанный внутренним чутьем. Не стоит заключать сделки, решать денежные вопросы и приобретать дорогие вещи. Может оказаться полезным новое знакомство или неожиданный поворот событий. Усталость вам не грозит, поэтому смело отправляйтесь на вечеринку.

Стрелец

Вера в свои силы, упорство и целеустремленность помогут Стрельцам в этот день справиться с массой новых дел. Также вам ничего не помешает завершить начатое. Есть вероятность перемен в жизни, связанных либо с работой, либо с открытием собственного бизнеса. Не вкладывайте средства в сомнительные проекты. Если будете дома сохранять выдержку, то удастся избежать ссор.

Козерог

В профессиональной деятельности 17 февраля звезды сулят Козерогам удачу, а с финансами советуют быть экономнее – воздержитесь от больших расходов. Чтобы добиться успеха в делах, примените опыт и трезвый расчет. Вечером не спешите заводить новый роман. Отдых в кругу родных или друзей подарит массу положительных эмоций.

Водолей

Для обсуждения важных вопросов и общения этот день Водолеям подходит. Хорошо развитая интуиция убережет от ошибок. Велики шансы ценных подарков и денежных поступлений. Благодаря поддержке близких ваше материальное положение заметно улучшится – вы найдете новый источник дохода. Командировки и дальние поездки пройдут успешно.

Рыбы

Быстро решать вопросы – и рабочие, и личные – в этот день Рыбы смогут, опираясь на внутреннее чутье. Принимать серьезные решения и заполнять важные документы нужно крайне осторожно. Вы можете получить заманчивое предложение, сулящее прибыль. Окажите помощь нуждающимся в ней близким. Вечер проведите спокойно, в кругу семьи.

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