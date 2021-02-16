Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Православный мир 17 февраля молится Николаю Исповеднику, Угоднику. Его держали в заточении, пытали и высмеивали, но он не отрекся от веры в Христа. За терпение и преданность бог одарил мученика способностью исцелять недуги.
Традиции и обычаи 17 февраля
Наши предки именовали дату Никола Студеный, ведь считали, что в это время мороз становится сильнее. Также называли Волчий сват, ведь наступала пора "свадеб" звериных.
В это день на Руси гадали и проводили обряды на богатство и любовь. А еще исцеляли от малокровия и телесной слабости.
Народные приметы на 17 февраля
Что нельзя делать 17 февраля
1. Не разрешено париться в бане.
2. Стричь волосы и ногти не годится.
3. Отправляться в путь на большие расстояния не стоит.
4. Не позволено ходить в лес.
5. Запрещено устраивать пиршества, шумно веселиться.
6. Не рекомендуется употреблять спиртное.
7. Выходить из дома ни к чему.
8. Носить одежду красного цвета не следует.
Что можно делать 17 февраля
1. Желательно много работать.
2. Стоит заняться домашними делами.
Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют
Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой