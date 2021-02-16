В эту среду стричь волосы, надевать красную одежду, устраивать гуляния и шумно веселиться не годится

Православный мир 17 февраля молится Николаю Исповеднику, Угоднику. Его держали в заточении, пытали и высмеивали, но он не отрекся от веры в Христа. За терпение и преданность бог одарил мученика способностью исцелять недуги.

Традиции и обычаи 17 февраля

Наши предки именовали дату Никола Студеный, ведь считали, что в это время мороз становится сильнее. Также называли Волчий сват, ведь наступала пора "свадеб" звериных.

В это день на Руси гадали и проводили обряды на богатство и любовь. А еще исцеляли от малокровия и телесной слабости.

Народные приметы на 17 февраля

Гнущиеся книзу еловые ветки предвещают снегопад, поднятые вверх – ясный солнечный день.

Если лес почернел, заметно потеплеет.

Морозные узоры кверху идут – к резкому похолоданию.

Иней покрыл деревья, значит урожай ожидается богатый.

Что нельзя делать 17 февраля

1. Не разрешено париться в бане.

2. Стричь волосы и ногти не годится.

3. Отправляться в путь на большие расстояния не стоит.

4. Не позволено ходить в лес.

5. Запрещено устраивать пиршества, шумно веселиться.

6. Не рекомендуется употреблять спиртное.

7. Выходить из дома ни к чему.

8. Носить одежду красного цвета не следует.

Что можно делать 17 февраля

1. Желательно много работать.

2. Стоит заняться домашними делами.

