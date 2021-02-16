Приметы на 17 февраля: что нельзя делать на Николу Студеного

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать на Николу Студеного
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
В эту среду стричь волосы, надевать красную одежду, устраивать гуляния и шумно веселиться не годится

Православный мир 17 февраля молится Николаю Исповеднику, Угоднику. Его держали в заточении, пытали и высмеивали, но он не отрекся от веры в Христа. За терпение и преданность бог одарил мученика способностью исцелять недуги.

Традиции и обычаи 17 февраля

Наши предки именовали дату Никола Студеный, ведь считали, что в это время мороз становится сильнее. Также называли Волчий сват, ведь наступала пора "свадеб" звериных.

В это день на Руси гадали и проводили обряды на богатство и любовь. А еще исцеляли от малокровия и телесной слабости.

Народные приметы на 17 февраля

  • Гнущиеся книзу еловые ветки предвещают снегопад, поднятые вверх – ясный солнечный день.
  • Если лес почернел, заметно потеплеет.
  • Морозные узоры кверху идут – к резкому похолоданию.
  • Иней покрыл деревья, значит урожай ожидается богатый.

Что нельзя делать 17 февраля

1. Не разрешено париться в бане.

2. Стричь волосы и ногти не годится.

3. Отправляться в путь на большие расстояния не стоит.

4. Не позволено ходить в лес.

5. Запрещено устраивать пиршества, шумно веселиться.

6. Не рекомендуется  употреблять спиртное.

7. Выходить из дома ни к чему.

8. Носить одежду красного цвета не следует.

Что можно делать 17 февраля

1. Желательно много работать.

2. Стоит заняться домашними делами. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Турция откажется от С-400 на выгодных условиях – эксперт

Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей