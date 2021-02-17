Некоторых в этот четверг ждут заметные перемены в жизни

Растущая Луна 18 февраля в знаке Тельца. Одним эта дата сулит массу приятного, другим – трудности. Кому-то можно вкладывать накопления в дело, сдавать жилье в аренду или обустраивать и ремонтировать его. У кого-то все будет зависеть от настроения. Надо сдержать недовольство и раздражительность, чтобы не испортить отношения с окружающими. Также следует избегать перенапряжения.

Овен

В третий четверг месяца у Овнов все пойдет как по маслу. Вы можете получить повышение в должности и большую зарплату. Те, кто занимается творчеством, добьются популярности. За покупками стоит отправляться после полудня. В личной жизни астрологи советуют изменить круг общения.

Телец

Из самого затруднительного положения Тельцы 18 февраля найдут выход, главное – не волноваться и быть оптимистичнее. Финансовые дела во второй половине дня пойдут удачнее: вложите средства, и прибыль не заставить долго ждать. В семье нужно избавиться от сложностей в отношениях, помириться, если в ссоре.

Близнецы

Новые задумки Близнецам надо обсудить с мудрыми коллегами и руководством. Смело примите предлагаемую вам помощь. Благодаря намеченным встречам появится шанс дополнительно заработать. Есть вероятность познакомиться с влиятельными людьми, которые изменят кое-что в вашей жизни к лучшему.

Рак

В работе и личных отношениях Ракам поможет инициатива и активность. Придутся ко двору советы давних опытных приятелей. Накопления можно вложить или потратить на крупные приобретения. Ближе к вечеру следует отказаться от связанной с финансами деятельности, иначе понесете огромные убытки. Чтобы не поскандалить с близкими, воздержитесь от резких слов и проявления негативных эмоций.

Лев

Решительность не даст представителям этого знака 18.02.2021 спасовать перед сложностями и проблемами. Вас поддержат окружающие. Инвестировать в бизнес и много тратить нежелательно. Возможны приятные встречи и романтические знакомства, которые перерастут в любовные отношения.

Дева

Со сложными вопросами Девы в четверг разберутся без особого труда и довольно быстро. Наладятся отношения с окружающими. Вы можете получить интересные деловые предложения, которые принесут большой доход, и найти новое увлекательное занятие. Вечером хорошо бы прогуляться на свежем воздухе.

Весы

Силы и вдохновение для дальнейшей работы Весы 18 февраля почерпнут из общения с друзьями, занятий спортом, интересных поездок в новые места и активного отдыха. Вы можете заключить выгодные сделки и хорошо подзаработать. Подходящий момент для перемен в личной жизни. При выполнении домашних дел надо быть осторожнее, чтобы не получить травм.

Скорпион

Достичь успехов в делах, и наиболее трудных в том числе, Скорпионам по плечу. И с бытовыми трудностями удастся справиться. Звезды сулят вам поддержку оттуда, откуда вы даже не рассчитывали ее получить. Общительность поможет завести новые знакомства. Поднимут настроение приятные сюрпризы.

Стрелец

Из-за чересчур сильных негативных эмоций и переживаний Стрельцы могут наделать ошибок. Прислушайтесь к рекомендациям спокойных людей. Деловые поездки пройдут удачно – откроются перспективы и появится шанс изменить что-то к лучшему. В отношениях с любимым человеком не исключены разногласия.

Козерог

Все задачи Козероги, сосредоточившись, в этот день решат быстро и успешно. Может, вы получите повышение или перейдете на другое место работы, и ваши доходы заметно возрастут. Воздержитесь от ссор, чтобы избежать серьезных неприятностей в жизни. Делать крупные приобретения не следует. Позаботьтесь о здоровье – укрепите его спортивными занятиями.

Водолей

Проявив больше воли и целеустремленность, Водолеи справятся с любыми возникшими сложностями. Отправившись в поездку, вы сможете получить выгодные предложения. Позаботьтесь о родных, уделите им внимание. Благодаря этому отношения станут теплее. Решатся проблемы в семье. Вечером хорошенько отдохните.

Рыбы

Чтобы правильно разобраться в ситуации, Рыбам потребуется немало времени. Только после этого стоит действовать. Одних ждут подарки, других – знакомства. Есть вероятность поездок, но отправляться в них нужно в подходящей компании – с верными друзьями или любимыми.

Ранее "Утро.ру" назвало самые неудачные союзы между знаками зодиака. Трем парам счастья в семейной жизни не видать.