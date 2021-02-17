Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Христиане 18 февраля поминают святую Агафью. За веру православную ее долго пытали и заточили в темницу – там она скончалась.
Традиции и обычаи 18 февраля
На Руси святую мученицу считали покровительницей домашних животных, в особенности – коров, потому именовали Агафьей Коровницей. Ей молились о здоровье скота.
Также для защиты его от болезней и мора женщины убирали хлева лаптями, вымазанными дегтем, окуривали чертополохом. У входа ставили выкорчеванные с корнями осины, а затем "опахивали" деревни.
Кроме того, наши предки называли этот день голодухой, ведь наступало самой трудное время: еда и корма заканчивались, люди и домашние животные голодали. А еще поминали мертвых, о них молились в церкви.
Народные приметы на 18 февраля
Что нельзя делать 18 февраля
1. Не следует много спать.
2. Мужчинам и домашним животным не позволено выходить во двор.
3. Не рекомендуется отпускать собак с привязи.
4. После захода солнца не разрешается смотреть в окна.
5. Не стоит отказывать в милостыне и помощи нуждающимся.
Что можно делать 18 февраля
Надо класть на стол дополнительный прибор и ставить рюмку – в память о том, кого нет в живых.
Штатам послали однозначный намек