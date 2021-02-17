Приметы на 18 февраля: что нельзя делать на Агафью Коровницу

Приметы на 18 февраля: что нельзя делать на Агафью Коровницу
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Не разрешается в этот четверг мужчинам выходить из дома: на них могут навалиться болезни и горести

Христиане 18 февраля поминают святую Агафью. За веру православную ее долго пытали и заточили в темницу – там она скончалась.

Традиции и обычаи 18 февраля

На Руси святую мученицу считали покровительницей домашних животных, в особенности – коров, потому именовали Агафьей Коровницей. Ей молились о здоровье скота.

Также для защиты его от болезней и мора женщины убирали хлева лаптями, вымазанными дегтем, окуривали чертополохом. У входа ставили выкорчеванные с корнями осины, а затем "опахивали" деревни.

Кроме того, наши предки называли этот день голодухой, ведь наступало самой трудное время: еда и корма заканчивались, люди и домашние животные голодали. А еще поминали мертвых, о них молились в церкви.

Народные приметы на 18 февраля

  • Вода в колодце поднялась, и лес почернел – к потеплению.
  • Мороз предвещает раннюю и теплую весну, а также сухое и жаркое лето.
  • Оттепель в этот день знаменует конец зимы.
  • Нет снега, значит, летом ожидается засуха.

Что нельзя делать 18 февраля

1. Не следует много спать.

2. Мужчинам и домашним животным не позволено выходить во двор.

3. Не рекомендуется отпускать собак с привязи.

4. После захода солнца не разрешается смотреть в окна.

5. Не стоит отказывать в милостыне и помощи нуждающимся.

Что можно делать 18 февраля

Надо класть на стол дополнительный прибор и ставить рюмку – в память о том, кого нет в живых.

Полина ДОРОЖКИНА

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