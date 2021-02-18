Гороскоп на 19 февраля 2021 года

Гороскоп на 19 февраля 2021 года
Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Из астрологического прогноза можно узнать, для кого эта пятница благоприятна и как избежать неудач

Луна 19 февраля продолжает расти и переходит из Тельца в Близнецы. Потерянное в начале дня равновесие и выдержка вернутся позже. Возникнут новые цели, наладятся отношения. Вечер желательно провести с родными и друзьями.

Овен

Сосредоточившись на важном и действуя самостоятельно, Овны в эту пятницу успешно справятся с делами. Преграды вы преодолеете, проблемы решите. Этот день подходит для воплощения ваших замечательных идей. От дальних поездок надо воздержаться. Не исключено ухудшение самочувствия – дадут о себе знать старые травмы.

Телец 

Найти решение проблем, даже трудных, 19 февраля Тельцы сумеют благодаря неординарности и гибкости. Интуиция подскажет, какое из поступивших предложений следует принять, а от чего лучше отказаться. Астрологи советуют вам рассчитаться по долгам. Заключение сделок и приобретения лучше отложить. На досуге посетите культурное мероприятие или почитайте.

Близнецы

Все задания Близнецы выполнят, настроившись на серьезный лад. Близкие помогут в материальном плане. Можно готовиться к ранее запланированному переезду или покупке мебели. Стоит использовать возможность оказать необходимую помощь родному или близкому человеку. Побывайте на природе со всей семьей.

Рак 

Если действовать верно и придерживаться твердого графика, Раки 19.02.2021 успеют все: и рабочие вопросы успешно решить, и с личными делами разобраться. Возможно улучшение условий труда или получение более высокой должности. Не исключены интересные знакомства и приятные встречи. Укрепляйте связи и максимально позаботьтесь о любимых.

Лев 

Третья пятница нынешнего месяца благоволит Львам. Заканчивайте старые дела и смело принимайтесь за новые. Действовать следует, придерживаясь ранее составленного плана. Весьма кстати окажется помощь коллег и деловых партнеров. Есть вероятность продвинуться в карьере. Непросто будет даваться общение – проявите такт и выдержку.

Дева

На работе Девы сумеют добиться 19.02. положительных результатов, если будут серьезны и предельно внимательны к деталям. Есть риск финансовых проблем. Нужно постараться избежать конфликтов с начальством. Отдохнуть и расслабиться после трудов праведных поможет неожиданный приход друзей.

Весы

Как только Водолеи 19 февраля возьмут инициативу в свои руки, станут упорнее двигаться к цели, они проявят себя и получат новый источник дохода. Надежные партнеры, а также давние знакомые окажут необходимую поддержку и предложат заманчивые перспективы. Есть вероятность научиться новому, что скоро будет весьма полезно. Чаще общайтесь с жизнерадостными и добрыми людьми. Проведите вечер с любимым человеком.

Скорпион

Благодаря недавно полученным знаниям и навыкам, а также богатому жизненному опыту Скорпионам в этот день удастся преодолеть трудности без особых усилий. Благоприятно сложатся дела и с финансами: есть все шансы для больших денежных поступлений, выгодного вложения и приумножения капитала. Можно по-новому обустроить свой дом.

Стрелец

Чтобы не допустить массу ошибок, Скорпионам в этот день надо прислушаться к советам – не торопиться, действовать очень спокойно и благоразумно. Неудачно пройдут сделки, не принесут желаемых результатов командировки и поездки. Есть риск финансовых потерь. Приложите максимум усилий, чтобы наладить отношения с окружающими и укрепить старые связи. Сохранить здоровье помогут правильные режим и питание, а также профилактика болезней. Уделите внимание любимым.

Козерог

Достичь успеха 19.02.2021 Козероги смогут, если избавятся от лени и сохранят набранный темп. Из-за собственного легкомыслия и потери чувства меры вы можете совершить досадные промахи, которые способны привести к  огромным убыткам. Если только захотите, вы сумеете поладить с окружающими – помиритесь с теми, с кем в ссоре и кого обидели. В личной жизни возможны перемены к лучшему.

Водолей 

Принять важные решения Водолеям поможет хорошо развитая интуиция. Удачными будут покупки, даже крупные. Сложные и утомительные дела лучше перенести на другое время, чтобы не возникло усталости и недомоганий. Отмените загранкомандировки и переезды. Ближе к вечеру вы можете получить деньги. Отдохните, прогуляйтесь пешком.

Рыбы

Дел у Рыб в этот день окажется так много, что они выбьются из сил, но все же справятся со всеми. Звезды советуют вам экономнее обращаться с финансами. Сдержите негативные эмоции, чтобы не стать виновником скандала. Избавьтесь от устаревших идей и былых влюбленностей, забудьте о несбывшихся мечтах, поменяйте круг общения и обстановку. Возможны приятные знакомства и неожиданные встречи.

Ранее "Утро.ру" выложило астрологический прогноз на семь дней – с 15 по 21 февраля 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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