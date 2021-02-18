В третью пятницу текущего месяца не стоит покупать новый кошелек и давать в долг вещи или деньги

Церковь 19 февраля почитает святого Вукола. Его считали исцелителем от разных болезней и покровителем коров, телят. Святому молились о здоровье и хорошем приплоде рогатого скота.

Традиции и обычаи 19 февраля

Наши предки именовали дату днем Вукола Телятника, или Жуколы (телята). Старались уберечь родившегося теленка от хворей и смерти, для чего хлев с ним и отелившейся коровой окуривали дымом специальных трав.

Также проводили определенные ритуалы. Хозяйки брали у знахарей куски подсоленного хлеба, читали над ними заговоры – чтобы коровам телиться было легче.

Одинокие молились о помощи в поиске суженых. Женщины отваживали от мужа друзей-пьяниц и гуляк.

Народные приметы на 19 февраля

Усаживающиеся на ветки деревьев птицы сулят оттепель.

Листья на деревьях зашелестели – к снегопаду.

Бегающие во дворе и по огороду полевые мыши предвещают хмурое небо.

Стужа в этот день предвещает тепло в марте.

Морозы трещат, значит, весна ожидается скорая и бурная, а лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 19 февраля

1. Не разрешается выносить мусор.

2. Запрещено покупать новый кошелек.

3. Спрашивать у беременной, кого она ждет – мальчика или девочку, – не позволено.

4. Еще не рекомендуется давать в долг хлеб, воду, деньги или вещи.

5. Не стоит рассказывать кому бы то ни было, что приснилось.

6. Конфликтовать с соседями ни к чему.

7. Выходить из дома без оберега не следует.

Что можно делать 19 февраля

Неженатым и незамужним следует помолиться любому святому о встрече со второй половинкой и будущем семейном счастье.

Ранее "Утро.ру" писало, как привлечь к себе деньги. Для этого нужно следовать четырем правилам.