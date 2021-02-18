Приметы на 19 февраля: что нельзя делать в день Вукола

Приметы на 19 февраля: что нельзя делать в день Вукола
Фото: Rainer Keuenhof via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В третью пятницу текущего месяца не стоит покупать новый кошелек и давать в долг вещи или деньги

Церковь 19 февраля почитает святого Вукола. Его считали исцелителем от разных болезней и покровителем коров, телят. Святому молились о здоровье и хорошем приплоде рогатого скота.

Традиции и обычаи 19 февраля

Наши предки именовали дату днем Вукола Телятника, или Жуколы (телята). Старались уберечь родившегося теленка от хворей и смерти, для чего хлев с ним и отелившейся коровой окуривали дымом специальных трав.  

Также проводили определенные ритуалы. Хозяйки брали у знахарей куски подсоленного хлеба, читали над ними заговоры – чтобы коровам телиться было легче.

Одинокие молились о помощи в поиске суженых. Женщины отваживали от мужа друзей-пьяниц и гуляк.

Народные приметы на 19 февраля

  • Усаживающиеся на ветки деревьев птицы сулят оттепель.
  • Листья на деревьях зашелестели – к снегопаду.
  • Бегающие во дворе и по огороду полевые мыши предвещают хмурое небо.
  • Стужа в этот день предвещает тепло в марте.
  • Морозы трещат, значит, весна ожидается скорая и бурная, а лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 19 февраля

1. Не разрешается выносить мусор.

2. Запрещено покупать новый кошелек.

3. Спрашивать у беременной, кого она ждет – мальчика или девочку, –  не позволено.

4. Еще не рекомендуется давать в долг хлеб, воду, деньги или вещи.

5. Не стоит рассказывать кому бы то ни было, что приснилось.

6. Конфликтовать с соседями ни к чему.

7. Выходить из дома без оберега не следует.

Что можно делать 19 февраля

Неженатым и незамужним следует помолиться любому святому о встрече со второй половинкой и будущем семейном счастье.

Ранее "Утро.ру" писало, как привлечь к себе деньги. Для этого нужно следовать четырем правилам.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей