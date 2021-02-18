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Церковь 19 февраля почитает святого Вукола. Его считали исцелителем от разных болезней и покровителем коров, телят. Святому молились о здоровье и хорошем приплоде рогатого скота.
Традиции и обычаи 19 февраля
Наши предки именовали дату днем Вукола Телятника, или Жуколы (телята). Старались уберечь родившегося теленка от хворей и смерти, для чего хлев с ним и отелившейся коровой окуривали дымом специальных трав.
Также проводили определенные ритуалы. Хозяйки брали у знахарей куски подсоленного хлеба, читали над ними заговоры – чтобы коровам телиться было легче.
Одинокие молились о помощи в поиске суженых. Женщины отваживали от мужа друзей-пьяниц и гуляк.
Народные приметы на 19 февраля
Что нельзя делать 19 февраля
1. Не разрешается выносить мусор.
2. Запрещено покупать новый кошелек.
3. Спрашивать у беременной, кого она ждет – мальчика или девочку, – не позволено.
4. Еще не рекомендуется давать в долг хлеб, воду, деньги или вещи.
5. Не стоит рассказывать кому бы то ни было, что приснилось.
6. Конфликтовать с соседями ни к чему.
7. Выходить из дома без оберега не следует.
Что можно делать 19 февраля
Неженатым и незамужним следует помолиться любому святому о встрече со второй половинкой и будущем семейном счастье.
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