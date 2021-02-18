Астрологи дали рекомендации на первый месяц весны

Приближающийся март во многом станет определяющим для вашей судьбы: звезды укажут точный путь, а также расскажут, что ожидает вас в ближайшем будущем. Этим стоит воспользоваться для того, чтобы избежать неприятностей, улучшить отношения с семьей и сделать так, чтобы карьера пошла на лад.

Овен

Не стоит бросаться во все тяжкие: неудачи могут вернуться, а здоровье – нет. Не исключена череда изменений в профессиональной деятельности. Проявляйте гибкость, не бойтесь новых правил и не переживайте из-за пустяков.

Телец

Возможно, вам придется расстаться с прежним окружением для того, чтобы влиться в новый круг. Новые знакомства означают не только радость – они также сулят финансовую выгоду. Не забывайте следить за своим здоровьем.

Близнецы

Для вас в марте характерна большая рабочая перегруженность. Не исключены предложения о карьерном росте. Однако не стоит ожидать сиюминутной денежной горы. В личной же жизни следует проявлять гибкость.

Рак

Приближающийся холод в личных отношениях. У вас не останется внутренних сил для второй половинки – работа вас съедает. Однако не стоит устраивать разбор полетов. Ваш спутник понимает: все, что вы делаете – ради семьи.

Лев

Месяц нововведений. Постарайтесь изменить что-то в рабочей обстановке. Доводите до своего партнера ваши искренние намерения, старайтесь чаще говорить о чувствах. Обратите внимание на свое питание.

Дева

Пора романтических увлечений. Вам суждено оказаться в центре внимания, однако в общении с противоположным полом следует проявлять благоразумие. Придерживайтесь правил, установленных вашим руководством – сейчас не самая подходящая пора для авантюр.

Весы

Лучшая модель поведения – соблюдение принципа золотой середины. Наслаждайтесь тем, что имеете. Что касается финансов, то здесь все не столь однозначно – вам стоит задуматься о новых проектах.

Скорпион

Месяц романтики. Не исключено, что у вас появятся новые воздыхатели. Если же вы состоите в отношениях, игнорируйте ухаживания сторонних людей. Не стоит идти навстречу своей жадности – как в финансах, так и в еде.

Стрелец

В марте стоит посвятить себя обустройству жилища. Сведите к минимуму потребление красного мяса. Рабочие дела пойдут вверх.

Козерог

Период переосмысления своих ценностей. Не бойтесь проявлять творческую жилку – креативность вас кормит. Доверяйте своему партнеру – он станет главной поддержкой в эту непростую пору.

Водолей

Если собрались отправиться в путешествие, стоит тщательно распланировать свой график. Не забывайте следить за своим здоровьем – неплохо начать выполнять с утра физические упражнения. В личной жизни изменений не предвидится.

Рыбы

Не бойтесь раскрывать творческий потенциал. Смело используйте свои идеи – так вас заметит руководство, а в личной жизни наступят позитивные изменения. Не забывайте о спорте.

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