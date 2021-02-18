Гороскоп на март 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на март 2021 года для всех знаков зодиака
Фото: Утро.ру
Астрологи дали рекомендации на первый месяц весны

Приближающийся март во многом станет определяющим для вашей судьбы: звезды укажут точный путь, а также расскажут, что ожидает вас в ближайшем будущем. Этим стоит воспользоваться для того, чтобы избежать неприятностей, улучшить отношения с семьей и сделать так, чтобы карьера пошла на лад.

Овен

Не стоит бросаться во все тяжкие: неудачи могут вернуться, а здоровье – нет. Не исключена череда изменений в профессиональной деятельности. Проявляйте гибкость, не бойтесь новых правил и не переживайте из-за пустяков.

Телец

Возможно, вам придется расстаться с прежним окружением для того, чтобы влиться в новый круг. Новые знакомства означают не только радость – они также сулят финансовую выгоду. Не забывайте следить за своим здоровьем.

Близнецы

Для вас в марте характерна большая рабочая перегруженность. Не исключены предложения о карьерном росте. Однако не стоит ожидать сиюминутной денежной горы. В личной же жизни следует проявлять гибкость.

Рак

Приближающийся холод в личных отношениях. У вас не останется внутренних сил для второй половинки – работа вас съедает. Однако не стоит устраивать разбор полетов. Ваш спутник понимает: все, что вы делаете – ради семьи.

Лев

Месяц нововведений. Постарайтесь изменить что-то в рабочей обстановке. Доводите до своего партнера ваши искренние намерения, старайтесь чаще говорить о чувствах. Обратите внимание на свое питание.

Дева

Пора романтических увлечений. Вам суждено оказаться в центре внимания, однако в общении с противоположным полом следует проявлять благоразумие. Придерживайтесь правил, установленных вашим руководством – сейчас не самая подходящая пора для авантюр.

Весы

Лучшая модель поведения – соблюдение принципа золотой середины. Наслаждайтесь тем, что имеете. Что касается финансов, то здесь все не столь однозначно – вам стоит задуматься о новых проектах.

Скорпион

Месяц романтики. Не исключено, что у вас появятся новые воздыхатели. Если же вы состоите в отношениях, игнорируйте ухаживания сторонних людей. Не стоит идти навстречу своей жадности – как в финансах, так и в еде.

Стрелец

В марте стоит посвятить себя обустройству жилища. Сведите к минимуму потребление красного мяса. Рабочие дела пойдут вверх.

Козерог

Период переосмысления своих ценностей. Не бойтесь проявлять творческую жилку – креативность вас кормит. Доверяйте своему партнеру – он станет главной поддержкой в эту непростую пору.

Водолей

Если собрались отправиться в путешествие, стоит тщательно распланировать свой график. Не забывайте следить за своим здоровьем – неплохо начать выполнять с утра физические упражнения. В личной жизни изменений не предвидится.

Рыбы

Не бойтесь раскрывать творческий потенциал. Смело используйте свои идеи – так вас заметит руководство, а в личной жизни наступят позитивные изменения. Не забывайте о спорте.

Ранее нумеролог назвала самые удачные дни в 2021 году.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

У кого вырастут пенсии с 1 апреля: названы категории россиян

Кого коснутся предстоящие социальные начисления, сообщила сенатор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей