Звезды советуют в субботу меньше спать и есть, больше молчать и никуда не торопиться

Растущая Луна 20 февраля перекочует в знак Близнецы. В этот день у некоторых будет постоянно меняться настроение. Унывать не стоит: преодолеть все сложности поможет оптимизм. Можно отправиться на шопинг, прогуляться на свежем воздухе, устроить романтическое свидание, встретиться с друзьями.

Овен

Немало потрудиться придется в эту субботу Овнам. Нужно будет решить много рабочих вопросов, и не только. Будьте начеку: вы не застрахованы от неудачных сделок и финансовых потерь. При этом важную роль в жизни может сыграть хорошая новость или неожиданная помощь. Возможно, любимый человек подготовил вам приятный сюрприз.

Телец

Деловые и личные встречи 20.02.2021 пройдут у Тельцов на ура. Вы со многими найдете общий язык. От пустой болтовни на работе и обсуждения неприятной темы дома лучше воздержаться. Смело отправляйтесь в магазин за подарками близким – уделите им внимание. Если поддадитесь искушению, рискуете навсегда расстаться с тем, кто дорог.

Близнецы

Чтобы принимать в этот день верные решения и не попасть под дурное влияние, Близнецам не надо торопиться. Проявите инициативу в работе, завершите начатое, обдумайте с коллегами планы на будущее. Сдерживайте негативные эмоции, тогда удастся справиться с трудностями и укрепить свой авторитет. Рисковать не стоит, особенно, когда дело касается денег. Не исключены разногласия в семье.

Рак

Преодолев негативные последствия собственных ошибок, Раки в третью субботу текущего месяца добьются результатов лучше желаемых. Дел будет выше крыши, к тому же придется решать и свои, и чужие проблемы. Есть шанс приобрести необходимое для работы, учебы, любимого занятия. Однако четко спланируйте свои расходы. Вечером прогуляйтесь на свежем воздухе, побывайте на природе.

Лев

Добиться поставленных целей Львам 20 февраля помогут умение импровизировать, интуиция и молниеносная реакция. Удачно пройдут важные встречи, благодаря чему вы можете получить работу, о которой только мечтали, или стать участником интересного проекта. Близкие поддержат вас во всем. Возможны романтические приключения, но не стоит придавать им большого значения.

Дева

Вооружившись уступчивостью и терпением, Девы в этот день преодолеют все трудности. Проведенные встречи и заключенные сделки дадут свои плоды – очень скоро ваше финансовое положение заметно улучшится. Для перемены сферы деятельности, творческих занятий и налаживания семейных отношений наступило самое подходящее время. Не стоит таиться – будьте откровенны, признайтесь в чувствах.

Весы

Постепенно, без неразберихи и суеты Весы 20.02.2021 решат все задачи и сделают больше задуманного благодаря целеустремленности и оптимизму. Есть вероятность получить более высокую должность. С вопросом покупки или продажи жилья вы разберетесь самостоятельно. Ближе к вечеру не исключены посиделки с друзьями или романтические свидания.

Скорпион

Давние проблемы Скорпионам удастся решить в эту субботу. У вас могут появиться влиятельные союзники. Ведение одновременно нескольких дел способно отрицательно сказаться на вашем самочувствии. Набраться сил удастся, общаясь с близкими и отдыхая в семейном кругу. Кардинально менять отношения с любимым человеком звезды вам не рекомендуют.

Стрелец

Новых ошибок Стрельцы в этот день не допустят, а прежние исправят. Взваливать на себя чересчур много обязанностей нежелательно. Воздержитесь от крупных приобретений, чтобы избежать ощутимых денежных потерь. Не исключено, что вы получите интересные предложения о другом месте работы или переквалификации. В личной жизни грядут перемены.

Козерог

Высокий творческий потенциал, а также избыток хороших идей позволят Козерогам 20 февраля взяться за новые дела и воплотить ранее задуманное. Благодаря энергичности и преданности делу у вас появятся надежные помощники. Заключенные сделки очень скоро принесут отличные результаты. Принимайте серьезные решения сами. Вечером найдите время для поездки на природу.

Водолей

Пообщавшись с начальством, Водолеи могут получить повышение. Ваша крупная сделка завершится получением значительного дохода и укреплением авторитета. Есть вероятность смены работы, неожиданных поездок и денежных поступлений, которые придутся ко двору: удастся выбраться из тяжелой финансовой ситуации. Будет подходящий момент для романтического вечера.

Рыбы

Деловые переговоры Рыбы в этот день проведут удачно. Остальное тоже будет отлично получаться, что даст возможность завершить, то, что начали раньше. Дома хорошо бы заняться обустройством – сделать ремонт, купить мебели или бытовую технику. Вечером одних порадует свидание с любимым человеком, другим, чтобы избежать от серьезного конфликта в семье, нужно воздержаться от эмоций. И всем пойдет на пользу прогулка пешком.

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