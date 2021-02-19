Нежелательно устраивать шумное веселье и тем более – свадьбы: семья будет несчастливой и супруги очень скоро расстанутся

Православные 20 февраля поминают Луку Елладского и Парфения Лампсакийского. Первый основал один из греческих монастырей, где и умер, на том месте позже возвели маленькую церковь. Второй обращал язычников в христиан, исцелял опасные болезни, изгонял бесов и даже возвращал к жизни умерших.

Традиции и обычаи 20 февраля

На Руси дату называли днем Луки. Поскольку имя святого напоминает распространенный овощ, было принято печь пироги с луком, есть их, раздавать нуждающимся и оставлять у входа в дом – для скончавшихся родных, их поминали.

Также именовали 20 февраля Феней Спасовы коренья, или Могущницей. По названию травы лапчатки с крестообразными листьями, которую наши предки считали чудодейственной: будто отвары и настои из нее в этот день очень эффективны в исцелении от многих хворей.

Народные приметы на 20 февраля

Низко плывущие по небу облака предвещают хорошую погоду, а посиневшие – оттепель.

Куры слишком рано отправляются на насест – к стуже, чем выше они забираются, тем крепче мороз ударит.

Если закат солнца красный, задуют пронизывающие ветра, а лето ожидается холодное и дождливое.

Разгулявшийся в полдень ветер сулит богатый урожай яровых.

Снег начал таять с севера – летом будет тепло.

Гром загремел, значит, сенокосы окажутся неудачными.

Что нельзя делать 20 февраля

1. Не стоит пить много чая.

2. Устраивать шумные гулянья не позволено.

3. Также не разрешено отмечать свадьбы.

4. Надевать зеленую одежду не рекомендуется.

5. Отправляться за покупками не следует.

6. Нежелательно беременным брать деньги в долг.

7. Ругаться, ссориться и грубить, а также обижать кого-то категорически запрещено.

Что можно делать 20 февраля

1. Следует помянуть умерших родственников, побывать у их могил.

2. Нужно подавать милостыню и совершать добрые поступки.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и нельзя в Великий пост. В 2021 году он продлится с 15 марта до 1 мая.