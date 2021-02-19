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Православные 20 февраля поминают Луку Елладского и Парфения Лампсакийского. Первый основал один из греческих монастырей, где и умер, на том месте позже возвели маленькую церковь. Второй обращал язычников в христиан, исцелял опасные болезни, изгонял бесов и даже возвращал к жизни умерших.
Традиции и обычаи 20 февраля
На Руси дату называли днем Луки. Поскольку имя святого напоминает распространенный овощ, было принято печь пироги с луком, есть их, раздавать нуждающимся и оставлять у входа в дом – для скончавшихся родных, их поминали.
Также именовали 20 февраля Феней Спасовы коренья, или Могущницей. По названию травы лапчатки с крестообразными листьями, которую наши предки считали чудодейственной: будто отвары и настои из нее в этот день очень эффективны в исцелении от многих хворей.
Народные приметы на 20 февраля
Что нельзя делать 20 февраля
1. Не стоит пить много чая.
2. Устраивать шумные гулянья не позволено.
3. Также не разрешено отмечать свадьбы.
4. Надевать зеленую одежду не рекомендуется.
5. Отправляться за покупками не следует.
6. Нежелательно беременным брать деньги в долг.
7. Ругаться, ссориться и грубить, а также обижать кого-то категорически запрещено.
Что можно делать 20 февраля
1. Следует помянуть умерших родственников, побывать у их могил.
2. Нужно подавать милостыню и совершать добрые поступки.
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