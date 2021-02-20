Как пройдет третье воскресенье текущего месяца, подскажут звезды

Луна 21 февраля будет в Близнецах. В делах нужно рассчитывать только на собственные силы, а также опыт, причем не только свой. Интуиция в этот день мало кому помощник. Есть вероятность, что понадобится отказаться от ранее запланированного, перенести долгожданные встречи.

Овен

Больше прежнего в этот день придется работать Овнам, но трудолюбия им не занимать. Задач окажется слишком много, и решать надо будет не только свои. С денежными вопросами лучше разбираться ближе к вечеру. От крупных покупок следует отказаться. Неплохо бы порадовать себя встречей с друзьями или романтическим свиданием.

Телец

В любых спорах Тельцам 21.02.2021 надо обходить острые углы, чтобы избежать серьезных конфликтов, последствия которых отразятся на будущем. Решить проблемы поможет спокойствие и внутреннее чутье. Неподходящее время для любых перемен. Воздержитесь от проявления агрессии в семье, чтобы избежать возникновения напряженной ситуации.

Близнецы

Хвалиться своими талантами Близнецам в третье воскресенье текущего месяца не стоит. Есть все шансы достичь успеха в срочном деле, проявите настойчивость и усердие. Не следует решать финансовые дела с друзьями и брать деньги в долг. Вечером надо навестить друзей, заняться домашними хлопотами.

Рак

Чтобы 21 февраля не допустить серьезных ошибок в работе, Ракам нужно быть особенно аккуратными. Брать на себя дополнительные обязанности и подписывать важные документы не стоит. Может сорваться запланированная поездка. Настроение у вас будет не ахти, поднять его можно, посетив интересные места и общаясь с дорогим вам человеком.

Лев

Одно из дел, которое могут предложить Львам в этот день вряд, способно принести солидный доход. В остальном все будет очень непросто. Возможны конфликты и на работе, и дома. Откажитесь от заключения сделок – вас могут обмануть. Сократите траты. Постарайтесь сгладить острые углы в отношениях с любимым человеком.

Дева

Быстро добиться успеха Девам в 21 февраля вряд ли удастся. Будет много споров с коллегами, из-за чего не все дела получится завершить. Ближе к вечеру есть вероятность финансовых поступлений. С головой захватят домашние дела – вы сможете провести генеральную уборку, сменить интерьер, начать ремонт. В личной жизни не исключено романтическое знакомство.

Весы

Повседневной работы у Весов 21.02.2021 будет с избытком. Выполнив ее всю и не упустив ни малейшей детали, вы можете получить премию. Есть реальный шанс достичь давно поставленных целей. В семье не нужно ссориться: мириться придется долго. Вечером стоит прогуляться или выехать на природу.

Скорпион

Завершить ранее начатые дела Скорпионам в этот день удастся. Не принимайте необдуманных решений – они могут привести к потерям. Воспользуйтесь советами опытных родственников. Есть вероятность получить интересные предложения. Вам придется экономить и деньги, и силы. В личной жизни не исключены перемены к лучшему: семейные конфликты останутся в прошлом.

Стрелец

Много важных задач Стрельцы в третье воскресенье текущего месяца решат быстро благодаря дисциплине и организованности. Вы сможете хорошо заработать или найдете новые источники дохода. Из покупок следует отдать предпочтение одежде или новой мебели. Почти все поступившие неожиданно деньги уйдут на детей или приближающийся отпуск.

Козерог

Все преграды преодолеть и добиться успехов во многом Козерогам 21 февраля поможет настойчивость. В сложные моменты поддержат друзья и хорошие знакомые. Стоит задуматься о новом месте работы. На мероприятиях, где вы можете оказаться, есть шанс познакомиться с интересными людьми, которые позже станут надежными союзниками. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Водолей

Принимая серьезные решения, Водолеям в этот день нужно тщательно разобраться в ситуации, учесть даже самые мелкие детали и воздержаться от эмоций. Интеллект и способности помогут выйти победителем из любого спора. Чтобы прибрести то, о чем давно мечтаете, надо сэкономить. Окажите помощь близкому человеку, который в ней нуждается.

Рыбы

Запланированные дела Рыбы 21.02. выполнят. Возможно, сменятся ваши приоритеты. Наступил подходящий момент для серьезных перемен в жизни – смены деятельности и увлечений. Отстаивайте собственные интересы и не позволяйте пользоваться своей добротой. Поездки будут приятными и не оставят добрые воспоминания.

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