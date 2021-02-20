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Христиане 21 февраля особо чтут святого Захария. Его считают одним из 12 малых пророков.
Традиции и обычаи 21 февраля
Наши предки называли дату днем Захария Серповидца, и неспроста. Это связано с одним из видений святого – летающего по воздуху свитка, похожего на большой серп.
Именно такой инвентарь 21 февраля мужчины готовили к весенним работам в полях – осматривали, чинили, точили. Женщины тем временем молились Захарию о помощи в жатве.
В целом день этот на Руси считали неудачным. Также знали, что рыба перестает клевать.
Народные приметы на 21 февраля
Что нельзя
делать 21 февраля
1. Не рекомендуется проводить хирургические операции.
2. Удалять больные зубы и ставить пломбы не разрешается.
3. Не позволено завидовать.
4. Делать маникюр и косметологические процедуры нежелательно.
5. Также не стоит работать пилой или топором.
6. Запрещается планировать дела, особенно – связанные с деньгами.
7. Не следует ходить на рыбалку.
8. Рассказывать сны тоже ни к чему.
Что можно делать 21 февраля
1. Позволено точить ножи – на достаток и удачу.
2. Разрешается устраивать свадьбы.
3. Молодежи позволено собираться на посиделки.
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