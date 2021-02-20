Проводить хирургические операции, лечить и вырывать зубы не стоит, иначе не миновать беды

Христиане 21 февраля особо чтут святого Захария. Его считают одним из 12 малых пророков.

Традиции и обычаи 21 февраля

Наши предки называли дату днем Захария Серповидца, и неспроста. Это связано с одним из видений святого – летающего по воздуху свитка, похожего на большой серп.

Именно такой инвентарь 21 февраля мужчины готовили к весенним работам в полях – осматривали, чинили, точили. Женщины тем временем молились Захарию о помощи в жатве.

В целом день этот на Руси считали неудачным. Также знали, что рыба перестает клевать.

Народные приметы на 21 февраля

На небе отчетливо виден молодой месяц, значит, богатый урожай будет.

Стужа в этот день – к потеплению.

Мороз сулит быстрое окончание зимы.

Если дым из печной трубы по земле стелется, ожидается снегопад.

Понижающееся атмосферное давление предвещает вьюгу.

Луна в отчетливо видных кругах – снег растает совсем скоро.

Что нельзя делать 21 февраля



1. Не рекомендуется проводить хирургические операции.

2. Удалять больные зубы и ставить пломбы не разрешается.

3. Не позволено завидовать.

4. Делать маникюр и косметологические процедуры нежелательно.

5. Также не стоит работать пилой или топором.

6. Запрещается планировать дела, особенно – связанные с деньгами.

7. Не следует ходить на рыбалку.

8. Рассказывать сны тоже ни к чему.

Что можно делать 21 февраля

1. Позволено точить ножи – на достаток и удачу.

2. Разрешается устраивать свадьбы.

3. Молодежи позволено собираться на посиделки.

Ранее нумеролог назвала самые удачные дни в 2021 году. Большую роль сыграют зеркальные даты.

