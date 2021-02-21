Астрологический прогноз подскажет, как избежать неприятностей на грядущей неделе

Наступают последние дни зимы. Для кого-то это пора, в которую можно приступить к активной творческой деятельности. Не стоит останавливаться из-за выдуманных страхов – лишь постоянное движение вперед может гарантировать полноценный успех.

Овен

Вам необходимо доказать окружению, что вы способны на многое. В противном случае ваши интересы останутся в стороне. Старайтесь не придавать огласке свои планы – особенно, если речь идет о том, что необходимо доработать.

Телец

Проявляйте активность, не бойтесь раскрывать назревших в голове идей. Не забывайте о текущих проблемах. Конец недели станет удачным временем для командировки и поездки. Посоветуйтесь с коллегами.

Близнецы

Каждая инициатива востребована. Смело предлагайте свои идеи – они станут источником дополнительной прибыли. Невозможное должно прийти вам в руки. Не бойтесь общения и новой романтики.

Рак



Сочетайте свою целеустремленность с наблюдением – планируйте свои дела, исходя из текущей обстановки, поведения коллег и друзей. Не бойтесь проявлять себя. Прислушивайтесь к советам окружающих.

Лев

Не стоит пугаться ряда затруднений в рабочих делах. Докажите свою компетентность – как в крупных проектах, так и в мелочах. Работайте над ростом своего авторитета. Не сомневайтесь в себе.

Дева

Возможно, вам придется начать многие дела с чистого листа. Рассчитывайте на себя и свои возможности. Постарайтесь поработать по своему, индивидуальному плану. Усидчивость и старательность – залог удачи.

Весы

Придется изрядно попотеть, чтобы достигнуть желаемого. Не брезгуйте лишний раз проявлять самоотдачу и спускать рукава. Помните, что карьера не должна мешать личной жизни.

Скорпион

Пользуйтесь своим влиянием на людей мудрым образом: привлекайте новых клиентов, однако старайтесь их не разочаровывать. Звезды обещают устроить для вас приятные перемены.

Стрелец

Перед тем, как совершить шаг, обдумайте возможные шансы. Стоит помнить, что действия требуют заранее продуманной тактики. Не затевайте новых дел, не ждите срочных результатов. Работайте в долгосрочной перспективе.

Козерог

Абстрагируйтесь на время от лишних контактов. Не прибегайте к многословности. Если наступит уныние, просто подумайте о чем-то приятном.

Водолей

Пора неординарных действий и решений. Не бойтесь применять нестандартные подходы к проектам. Будьте готовы, что не все примут их должным образом – придется отстаивать свою позицию и доказывать правоту.

Рыбы

Дипломатичный подход – ключ к людям. Именно это и является основным фактором уважения, которым вы пользуетесь. Старайтесь придерживаться этого подхода и в дальнейшем.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на март 2021 года для всех знаков зодиака.