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Только от вас зависит, каким станет ваш завершающий этап зимнего сезона. Звезды советуют отойти от минутных слабостей, чтобы не дать организму повод расслабиться. Активно проводите время и следите за своим здоровьем.
Овен
Необходимо приложить определенные усилия, чтобы достичь задуманной цели. Не бойтесь преград – над одними стоит больше подумать, остальные же можно перемахнуть разом. Ваша настойчивость будет вознаграждена.
Телец
Настал шанс проявить себя. Нет времени на скуку и меланхолию: решайте интересные задачи, оказывайте поддержку своими идеям, которые проходят стадию "мозгового штурма" на работе. Не ищите поводов для отступлений.
Близнецы
Удачный день для того, чтобы грамотно распределить свои силы в попытках достигнуть невозможного. Заручитесь поддержкой единомышленников. Те, кому вы когда-то оказали помощь, захотят вам ответить взаимностью.
Рак
День для плодотворного творчества. Дела занимают много времени – не спешите портить себе настроение из-за усталости. Смените обстановку, делайте небольшие паузы для восстановления сил.
Лев
Готовьтесь к напряженному труду: необходимо исправить ошибки, которые вы допустили ранее. Довольно утомительная, но весьма полезная деятельность. Однако, когда вы справитесь, с ваших плеч спадет гора.
Дева
Довольно утомительный день. Огромное количество дел, которые нужно было решить еще вчера. Не тратьте время понапрасну – действуйте как можно раньше. Не исключено, что вечером вас ждет приятная и неожиданная встреча.
Весы
Огромное количество новых идей. Подойдите к своим задумкам с критической точки зрения – взвесьте все "за" и "против". Некоторые сферы деятельности можно превратить в источник для доходов.
Скорпион
Проявите всю силу ваших способностей. Удивите всех – даже тех, кто с вами незнаком. Проведите деловые переговоры. Убедите оппонентов в своей правоте, обратите их в своих союзников.
Стрелец
Обдумайте свои планы на будущее. Вполне вероятно, некоторые необходимо скорректировать из-за изменившихся обстоятельств. Однажды к вам придет понимание того, что некоторые приоритеты придется пересмотреть или же отложить до некоторой поры времени.
Козерог
Не стоит думать, что из-за неприятного утра весь день пойдет насмарку. Ситуация в скором времени разрешится, и настроение быстро поднимется вверх. Не спешите браться за новое – разрешите вопросы со старыми делами.
Водолей
Непросто решить, каким образом разобраться в неприятной ситуации. Не стоит нервничать понапрасну: время все расставит по своим местам. Часто нам необходимо запастись порцией терпения.
Рыбы
Весьма непростой день, особенно для тех, кто склонен планировать важные встречи. Однако рано огорчаться: перед вами стоит не меньшее количество целей. У вас есть поддержка – вспомните о своих друзьях и коллегах.
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