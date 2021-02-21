Приметы на 22 февраля: что нельзя делать в Лаптев день

Приметы на 22 февраля: что нельзя делать в Лаптев день
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Крестьяне на Руси традиционно плели лапти для себя и продажи

В этот день верующии отмечают день памяти мученика Никифора, который жил в XV веке, а также преподобного Панкратия. В народе же 22 февраля известно как Лаптев день. 

Было принято в этот день говорить "Не всякий Панкрат хлебом богат", "Зима убегает тёмной ночью". 

Крестьяне-мужчины должны были плести лапти, женщин к этому делу не подпускали. По поверью, в этот день было принято лечить хронические болезни. 

Народные приметы на 22 февраля

  • Мороз в этот день – к долгим холодам.
  • Снег налип на деревьях – будет потепление.
  • Красный закад сулит сильный снегопад.
  • Если свиньи ведут себя беспокойно, то жди непогоды. 
  • Родившиеся в этот день, по поверью, будут большими работягами. 
  • Приснившиеся в ночь на 22 февраля считаются вещими. 

Что можно и нельзя делать 22 февраля

В этот день людям запрещалось делать прогнозы на будущее и строить планы. Считалось, что все задуманное 22 февраля может рухнуть, поскольку святой Панкратий уважал только человеческие действия, а не витания в облаках. 

Нельзя было женщинам говорить комплименты. Полагали, что они из-за этого могут лишиться своей красоты. Детей тоже было принято не хвалить, иначе они могут перестать трудиться. 

Если человек найдет деньги на дороге в этот день, то поднимать их не стоит – пользы они не принесут, а лишь беды.

Не разрешали чесать уши и губы, иначе придется врать или слушать ложь.  


Роман ИГНАТОВ

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