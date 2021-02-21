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В этот день верующии отмечают день памяти мученика Никифора, который жил в XV веке, а также преподобного Панкратия. В народе же 22 февраля известно как Лаптев день.
Было принято в этот день говорить "Не всякий Панкрат хлебом богат", "Зима убегает тёмной ночью".
Крестьяне-мужчины должны были плести лапти, женщин к этому делу не подпускали. По поверью, в этот день было принято лечить хронические болезни.
Народные приметы на 22 февраля
Что можно и нельзя делать 22 февраля
В этот день людям запрещалось делать прогнозы на будущее и строить планы. Считалось, что все задуманное 22 февраля может рухнуть, поскольку святой Панкратий уважал только человеческие действия, а не витания в облаках.
Нельзя было женщинам говорить комплименты. Полагали, что они из-за этого могут лишиться своей красоты. Детей тоже было принято не хвалить, иначе они могут перестать трудиться.
Если человек найдет деньги на дороге в этот день, то поднимать их не стоит – пользы они не принесут, а лишь беды.
Не разрешали чесать уши и губы, иначе придется врать или слушать ложь.
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