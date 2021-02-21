Крестьяне на Руси традиционно плели лапти для себя и продажи

В этот день верующии отмечают день памяти мученика Никифора, который жил в XV веке, а также преподобного Панкратия. В народе же 22 февраля известно как Лаптев день.

Было принято в этот день говорить "Не всякий Панкрат хлебом богат", "Зима убегает тёмной ночью".

Крестьяне-мужчины должны были плести лапти, женщин к этому делу не подпускали. По поверью, в этот день было принято лечить хронические болезни.

Народные приметы на 22 февраля

Мороз в этот день – к долгим холодам.

Снег налип на деревьях – будет потепление.

Красный закад сулит сильный снегопад.

Если свиньи ведут себя беспокойно, то жди непогоды.

Родившиеся в этот день, по поверью, будут большими работягами.

Приснившиеся в ночь на 22 февраля считаются вещими.

Что можно и нельзя делать 22 февраля

В этот день людям запрещалось делать прогнозы на будущее и строить планы. Считалось, что все задуманное 22 февраля может рухнуть, поскольку святой Панкратий уважал только человеческие действия, а не витания в облаках.

Нельзя было женщинам говорить комплименты. Полагали, что они из-за этого могут лишиться своей красоты. Детей тоже было принято не хвалить, иначе они могут перестать трудиться.

Если человек найдет деньги на дороге в этот день, то поднимать их не стоит – пользы они не принесут, а лишь беды.

Не разрешали чесать уши и губы, иначе придется врать или слушать ложь.



