Считается, что в этот день происходит “перелом” погоды на весну

В народном календаре 23 февраля получил название Харлампий или Прохор-весновей. Наши предки считали, что зима с этого дня начинает потихоньку уходить.



Что можно делать 23 февраля

В этот день принято было вспоминать тех, кто умер не своей смертью.

День благоприятен для начала лечения. Особенно велик шанс излечиться от онкологии и алкоголизма.

Что нельзя делать в день Прохора-весновея

День считается неподходящим для кардинальных перемен. Судьбоносные решения лучше отложить на потом. Не стоит в этот день менять место жительства и покупать квартиру или дом.

Девушкам, как говорили суеверные люди, 23 февраля нельзя долго любоваться своим отражением в зеркале – красота может уйти. Также тем, кто хочет выйти замуж, в этот день лучше не выходить на улицу после заката. Иначе еще целый год не состоится встреча с будущим супругом.

23 февраля всех, кто пришел к вам, обязательно нужно пригласить в дом, желательно поставить на стол угощение. Тогда, по приметам, у вас всегда будут водиться деньги.

Мужчинам не стоит заниматься тяжелым трудом – вполне возможно, что это не даст ощутимых результатов.

23 февраля представители сильного пола также празднуют День защитника Отечества. О том, что не стоит дарить мужчинам, читайте в нашем материале.