Что ожидает каждого из знаков зодиака в этот вторник, подскажут звезды

23 февраля ночное светило будет находиться в знаке зодиака Рак. Такое положение Луны обещает спокойствие и стабильность во всех сферах жизни. Однако некоторым придется нелегко.

Овен



Неблагоприятный день. Во вторник Овны начнут отстаивать свою точку зрения, однако столкнутся с серьезным противостоянием. Выдержка и холодный расчет позволят вам выйти победителем из ситуации.



Телец

23.02 отлично подходит для приятного времяпрепровождения с противоположным полом. Звезды не исключают судьбоносные встречи. Также возможны неожиданные столкновения Тельцов с бывшими возлюбленными.

Близнецы

Представители этого знака будут на высоте. У Близнецов резко обострится интуиция, поэтому постарайтесь прислушиваться к внутреннему голосу. День лучше посвятить раскрытию творческих способностей.

Рак

Звезды сулят успехи на работе и дома. Ракам будет легко договариваться с окружающими. Возможно продвижение по карьерной лестнице, а также завершение застарелого конфликта в семье.

Лев

23 февраля – не самое лучшее время для попыток отстоять свой авторитет. Львам лучше припрятать свои амбиции. В этот день конфликтные ситуации могут привести к сокрушительным последствиям.

Дева

День раздора. Звезды сулят Девам перипетии на работе и дома. Прийти к компромиссу будет практически невозможно. Следует отменить все деловые переговоры, назначенные на вторник. В целом, день лучше провести в одиночестве: можно посвятить его творчеству или отдыху.

Весы

Сложный день. Весам будет сопутствовать успех только в сфере предпринимательства. В остальном миновать проблемы будет трудно. Возможны ссоры с родными или серьезный конфликт со второй половинкой.

Скорпион

Вторник не предвещает Скорпионам ничего интересного. День пройдет спокойно, без каких-либо потрясений. Подарков судьбы 23 февраля тоже ожидать не стоит.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам быть сдержанными в этот день. Излишние энергозатраты не приведут к желаемому результату. А вот нервный срыв или погружение в депрессию вполне возможно. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Козерог

Козерогов ждут жизненные перипетии. Отстоять свою позицию на работе будет весьма затруднительно. С друзьями тоже возможны конфликты. Чтобы минимизировать последствия негативного влияния звезд, постарайтесь держать себя в руках.

Водолей

Астрологи советуют посвятить этот день анализу ваших поступков. Водолеи могут посетить религиозное место или провести день в раздумьях в одиночестве.

Рыбы

В финансовой сфере Рыбам будет сопутствовать удача. На вторник можно назначить важные деловые переговоры или командировку. Возможно крупное материальное поступление или дорогостоящая покупка.

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