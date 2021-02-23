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В этот день православные чтят память христианского святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников. Проживал он в III веке в городе Севастии. С юности он занимался лечением людей.
Издревле 24 февраля считался очень важным праздником, ведь Власий был покровителем животных. Язычники же в этот день поклонялись богу Велесу.
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