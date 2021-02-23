По поверью, народу запрещалось работать в праздник

В этот день православные чтят память христианского святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников. Проживал он в III веке в городе Севастии. С юности он занимался лечением людей.

Издревле 24 февраля считался очень важным праздником, ведь Власий был покровителем животных. Язычники же в этот день поклонялись богу Велесу.

Приметы на 24 февраля 2021 года

Выпало много снега – к ранней весне.

Уже наступила оттепель – значит, холодных дней больше не будет.

Иней на деревьях сулит морозы.

Если свиньи жмуться друг к другу, значит следует ждать похолодания.

На улице лежать снежные сугробы – вырастет много травы.

Традиции и приметы на день Власия

Если скот накормить самым хорошим кормом, то в течение года они не будут болеть.

Для хорошего удоя хозяйка должна была выпить медовухи. А чтобы ее муж не изменял ей полагалось стукнуть его прялкой по темени.

Если пряха положит свою прялку на улице, то она у нее станет крепкой, и работа будет спориться.

Что можно и нельзя делать 24 февраля

Запрещалось в этот день держать скотину голодной. В противном случае хозяева сами могут лишиться еды.

Считалось, что работа в этот день сулит болезни и смерть скоту, поэтому было принято посещать базары и веселиться.

Нельзя было оставлять открытыми печные трубы, иначе нагрянут темные силы.

Скудный ужин был запрещен, нужно было накрыть хороший стол для себя и гостей, чтобы жить бз тоски до Пасхи.



