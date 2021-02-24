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Церковь 25 февраля поминает святых Алексея и Мелетия. Первый был дипломатом и считался чудотворцем. Второй – епископом. Еще молились у иконы Иверской Божьей Матери. Просили о плодородии земли, богатом урожае и здоровье.
Традиции и обычаи 25 февраля
На Руси у этой даты были названия "Мелетей и Алексей", а также "рыбный день" или "Алексей рыбный". Было принято печь пироги-расстегаи с рыбой и есть с семьей.
Также утром три дня подряд выносили на мороз посевное зерно: верили, что после этого оно хорошо взойдет и даст богатый урожай. Еще на время оставляли во дворе пряжу, чтобы нитки и мотки были ровные, чистые и белые.
Народные приметы на 25 февраля
Что нельзя делать 25 февраля
1. Есть мясное не разрешается.
2. Запрещено носить старую одежду.
3. Ни к чему браться за новые дела.
4. Отправляться в дальнюю поездку не стоит.
5. Не позволено рассказывать сны.
6. Ссориться, ругаться и проклинать не рекомендуется.
7. Нежелательно употреблять спиртное.
8. Умышленно обманывать не следует.
Что можно делать 25 февраля
1. Стоит побывать на рыбалке – улов должен быть удачным.
2. Позволено гадать на то, что ждет в скором времени.
3. Разрешено есть рыбу и блюда из нее.
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