Не рекомендуется в этот четверг носить старую одежду: вернутся прежние неприятности

Церковь 25 февраля поминает святых Алексея и Мелетия. Первый был дипломатом и считался чудотворцем. Второй – епископом. Еще молились у иконы Иверской Божьей Матери. Просили о плодородии земли, богатом урожае и здоровье.

Традиции и обычаи 25 февраля

На Руси у этой даты были названия "Мелетей и Алексей", а также "рыбный день" или "Алексей рыбный". Было принято печь пироги-расстегаи с рыбой и есть с семьей.

Также утром три дня подряд выносили на мороз посевное зерно: верили, что после этого оно хорошо взойдет и даст богатый урожай. Еще на время оставляли во дворе пряжу, чтобы нитки и мотки были ровные, чистые и белые.

Народные приметы на 25 февраля

Багряные звезды – к вьюге.

Громко чирикающие воробьи сулят потепление.

Сильный ветер принесет буран.

Иней пушистый, значит, хорошая погода будет, выпал ночью – к снегопаду.

Стужа в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Густой туман – к дождливому и пасмурному лету.

Если длинные сосульки висят, ожидается богатый урожай овощей.

Что нельзя делать 25 февраля

1. Есть мясное не разрешается.

2. Запрещено носить старую одежду.

3. Ни к чему браться за новые дела.

4. Отправляться в дальнюю поездку не стоит.

5. Не позволено рассказывать сны.

6. Ссориться, ругаться и проклинать не рекомендуется.

7. Нежелательно употреблять спиртное.

8. Умышленно обманывать не следует.

Что можно делать 25 февраля

1. Стоит побывать на рыбалке – улов должен быть удачным.

2. Позволено гадать на то, что ждет в скором времени.

3. Разрешено есть рыбу и блюда из нее.

Ранее "Утро.ру" писало, почему нельзя хранить пустые банки. Согласно народным приметам, эти емкости могут привлечь в дом беды.

