В последнюю пятницу текущего месяца можно воплотить в жизнь все, что было задумано раньше

Растущая Луна 26 февраля будет в созвездии Льва. Это благоприятный день для решения серьезных вопросов, начала новых дел и выбора очередных целей. Бездействовать и уединяться звезды не советуют.

Овен

Перед непреодолимыми преградами Овнам 26.02.2021 надо отступить. Дождавшись более подходящего момента, вы сможете воплотить задуманное. Заметили нелады с бюджетом – начните экономить, тогда от денежных потерь вы застрахованы. Ближе к вечеру одних представителей знака с головой захватят домашние хлопоты, у других намечаются романтические свидания.

Телец

И без особого напряжения у Тельцов в этот день все получится благодаря ранее полученному опыту. Вам могут увеличить зарплату или предоставить новую должность. Накопленные знания и навыки помогут получить интересные предложения, сулящие огромный доход, что позволит приобрести недостающие вещи в дом и решить бытовые проблемы. Неожиданные гости порадуют известиями и подарками.

Близнецы

В работе Близнецы сумеют добиться успехов, если проявят настойчивость, самодисциплину и организованность. Самыми важными делами лучше заняться в другое время. Этот день хорошо бы посвятить саморазвитию, коротким поездкам и новым знакомствам, но будьте разборчивее в контактах. Уделите внимание себе и близким – отдохните и расслабьтесь, прогуляйтесь вместе.

Рак

При выполнении некоторых задач Ракам 26 февраля надо постараться. Однако с любыми трудностями вы справитесь. Чтобы не довести ситуацию до крайности, не откладывайте решение финансовых вопросов. Возможны небольшие домашние проблемы, из-за которых придется отказаться от развлечений. Отдых после этого должен быть активным – займитесь спортом или потанцуйте.

Лев

Отлынивать от работы Львам не следует: есть риск лишиться достойной перспективы. Действуйте в команде, опираясь на поддержку авторитетных людей, а также оставив за собой право принимать серьезные решения и управлять ситуацией. Выяснять деловые и личные отношения звезды вам не советуют. Не стремитесь заводить новые романы.

Дева

Много трудиться придется Девам 26.02. Воспользуйтесь шансом заключить выгодные сделки и откажитесь от сомнительных. В вопросах, связанных с деньгами, будьте предельно осторожны. Уделите время любимому человеку, иначе взаимные чувства остынут, и у вас начнутся ссоры. Не забывайте и о родных – вы можете отлично провести с ними свободное время.

Весы

Хорошего у Весов окажется намного больше, чем сложностей и напряжения. Не путайте профессиональное с личным, воздержитесь от конфликтов с начальством. Энергии вам придаст оптимизм. Во всем поддержат друзья – встреча с ними поможет восстановить силы. Вас ждут приятные новости и впечатления, а также интересные знакомства.

Скорпион

Медленно и аккуратно двигаясь к поставленным целям 26.02.2021, Скорпионы их достигнут. Чтобы избежать ссор, держите себя в руках. Обдумывайте каждую деталь и в делах, и в личной жизни. Позвольте себе купить что-то давно желаемое и заняться тем, что по душе: вам необходимы положительные эмоции. Сходите в кинотеатр, побывайте на культурном мероприятии.

Стрелец

Некоторые дела потребуют от Стрельцов особого внимания и предельной сосредоточенности. Есть вероятность мелких финансовых поступлений. Но, сохраняя уверенность и настойчивость, вы способны исполнить некоторые свои желания. Благоприятное время, чтобы приобрести подарки близким или что-нибудь для дома. Возможно ухудшение самочувствия, откажитесь от вредной пищи и других излишеств.

Козерог

Чрезмерная одержимость работой 26 февраля может привести Козерогов к ошибкам. Начатое следует завершить самостоятельно. Друзья и хорошие знакомые помогут, в том числе материально. Вечер проведите в кругу семьи.

Водолей

С любыми проблемами, которые 26 февраля не исключены, Водолеи справятся. Вам могут поступить неожиданные деньги, причем немалые. Также есть шанс получить выгодные предложения по смене места работы – обдумайте их, не советуясь с окружающими. Близкие поймут и поддержат вас, обсудите с ними серьезные вопросы и составьте общий план на будущее.

Рыбы

И привычную работу, и новые задачи Рыбы выполнят. Также Вам удастся получить нужную в дальнейшем информацию и приобрести полезный опыт. Не нужно поддаваться сомнениям и тревогам, иначе рискуете упустить важное – забудете о договоренностях, не завершите начатое. Подходящее время для поездок: возможны знакомства, которые позже пригодятся. Займитесь благоустройством дома.

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