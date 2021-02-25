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Христиане особо чтут 26 февраля Мартиниана. Святой жил затворником на острове и, после того как спас девушку Светлану с затонувшего корабля, уплыл в море, а она осталась. Отшельник также известен тем, что, войдя в огонь, устоял перед соблазном блудницы Зои и смог ее обратить в истинную веру.
Традиции и обычаи 26 февраля
На Руси дату называли днем Мартына (Мартиниана) и Светланы. Святому молятся с просьбой помочь избавиться от искушения.
Также было принято вспоминать умерших, бывать у их могил.
Еще наши предки читали разные заговоры и готовили зелья. Кроме того, проводили ритуалы – на защиту всего, что в доме, от краж.
Народные приметы на 26 февраля
Что нельзя делать 26 февраля
1. Давать и брать деньги в долг не стоит.
2. Нежелательно покупать что-либо, особенно – крупное.
3. Ссориться не позволено.
4. Не следует шить, вязать.
5. Запрещено произносить грубости и ругательства.
6. Не рекомендуется лениться и бездельничать.
7. Стричь волосы не разрешается.
Что можно делать 26 февраля
1. Нужно много трудиться и делать все, что планировалось.
2. Желательно навести порядок в доме.
3. Разрешено устраивать семейные посиделки.
4. Следует ходить в гости.
5. Встречаться с друзьями позволяется.
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