Покупать что-либо, тем более крупное, а также давать и брать деньги в долг в эту пятницу не следует

Христиане особо чтут 26 февраля Мартиниана. Святой жил затворником на острове и, после того как спас девушку Светлану с затонувшего корабля, уплыл в море, а она осталась. Отшельник также известен тем, что, войдя в огонь, устоял перед соблазном блудницы Зои и смог ее обратить в истинную веру.

Традиции и обычаи 26 февраля

На Руси дату называли днем Мартына (Мартиниана) и Светланы. Святому молятся с просьбой помочь избавиться от искушения.

Также было принято вспоминать умерших, бывать у их могил.

Еще наши предки читали разные заговоры и готовили зелья. Кроме того, проводили ритуалы – на защиту всего, что в доме, от краж.

Народные приметы на 26 февраля

Прямой восход солнца – к стуже.

Если в полдень ясно, то и вечер ожидается погожий.

Лес посерел, значит, ударит мороз.

Солнце в туманном круге предупреждает о снегопаде, луна в красноватых кольцах – надвигаются холода, небо затянуто тучами – грядет оттепель.

Щебет синиц говорит о ранней весне.

Облачный и пасмурный день сулит позднюю и ненастную весну.

Снег тает или совсем пропал, значит, весна будет теплой.

Мороз без снегопада предвещает жаркое и засушливое лето.

Что нельзя делать 26 февраля

1. Давать и брать деньги в долг не стоит.

2. Нежелательно покупать что-либо, особенно – крупное.

3. Ссориться не позволено.

4. Не следует шить, вязать.

5. Запрещено произносить грубости и ругательства.

6. Не рекомендуется лениться и бездельничать.

7. Стричь волосы не разрешается.

Что можно делать 26 февраля

1. Нужно много трудиться и делать все, что планировалось.

2. Желательно навести порядок в доме.

3. Разрешено устраивать семейные посиделки.

4. Следует ходить в гости.

5. Встречаться с друзьями позволяется.

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