Гороскоп на 27 февраля 2021 года

Гороскоп на 27 февраля 2021 года
Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В последнюю субботу текущего месяца звезды благоволят людям творческим, можно фантазировать и мечтать, но не увлекаться

Полная Луна 27 февраля будет в Деве. Это подходящее время для налаживания добрых отношений с начальством, общения, поиска союзников, новых друзей, решения домашних и семейных проблем. Действовать, как задумано, окажется нелегко, придется импровизировать.

Овен

Добиться успехов Овны смогут, если будут действовать, как задумали. К советам прислушиваться не стоит – поступайте по своему усмотрению и получите ценный опыт. Вас подкарауливают разные неожиданности, примите их и постарайтесь извлечь пользу для себя. Избегайте горячих споров. Вечером расслабьтесь и помечтайте – все может сбыться.

Телец 

Рассеянность Тельцов в последнюю субботу текущего месяца приведет к серьезным ошибкам. Поэтому заниматься важными документами и сложными расчетами, заключать сделки, решать финансовые вопросы и распоряжаться большими суммами денег не следует. Трудно будет и в личной жизни. Чтобы не возникло конфликтов, найдите компромисс с любимым человеком.

Близнецы

Внимание к деталям и аккуратность 27.02.2021 Близнецам нужны больше прежнего, чтобы сосредоточиться на работе. Делайте небольшие перерывы, чтобы набраться сил. Хорошо бы заняться чем-то новым или творчеством. Воздержитесь от негативных эмоций в общении с окружающими. Не исключены конфликты с близкими. Проведите вечер с детьми, помогите старшим родственникам.       

Рак 

Неопределенность, путаница в делах и растерянность будут преследовать Раков. Велик риск наступления тяжелого периода в жизни. Деловые встречи и подписание бумаг отложите на другое время. Можно обсудить профессиональные и личные вопросы. Используйте полезные советы. Есть шанс получить немалый доход и приобрести нужное в дом. Это порадует и вас, и дорогих вам людей.

Лев 

Во многом 27 февраля звезды сулят Львам заметный прогресс. Также ожидает финансовая удача: ваши вложения принесут огромные прибыли. Однако будьте предельно осторожны при выполнении новых задач. Дома воцарятся мир и покой, что доставит вам удовольствие. Еще больше улучшат самочувствие и поднимут настроение занятия спортом и активный отдых. Проявите заботу к родным.

Дева

В работе Девам следует показать заинтересованность и настойчивость, тогда успех обеспечен. Начальства оценит это – может повысить в должности или предложит выгодное дело, благодаря чему ваши доходы возрастут. Результативными окажутся и поездки,  в том числе незапланированные. Найдите время для восстановления сил.

Весы

Продвижение по карьерной лестнице Весам в этот день не светит. Благодаря творческому подходу вы добьетесь успехов в профессиональной деятельности. Удачными будут поездки: есть шанс завести знакомства, которые окажутся полезными в будущем. Вечером обсудите семейные дела, займитесь домом. Подумайте и о разгрузке, может, пора отправиться в отпуск.

Скорпион

Нереальные достижения по плечу Скорпионам 27.02.2021, помогут активность и настойчивость. Избавившись от раздражительности, прислушавшись к советам коллег и друзей, вы избежите роковых ошибок. Есть вероятность заключить выгодные сделки с недвижимостью. Значительные денежные поступления позволят купить что-то крупное. В личной жизни перемен не ожидается.

Стрелец

Неожиданности в этот день расстроят Скорпионов, ведь придется заниматься рутиной, перенести важные встречи и отказаться от ранее тщательно выстроенных планов. Однако все ваши действия принесут значительную пользу. Хорошее время для подписания договоров и ведения финансовых дел. При этом неправильное питание, злоупотребление алкоголем и лекарствами грозит отравлением.

Козерог

Реализовать даже наиболее смелые планы Козерогам 27 февраля удастся. Не лишней будет помощь давних единомышленников и авторитетных союзников. Ошибок вы избежите, если будете внимательны к мелочам и аккуратны. Интересные знакомства могут перерасти в романтические отношения. Поддержите здоровье – устройте себе отдых.

Водолей 

В последнюю субботу текущего месяца Водолеи достигнут успехов в профессии и личной жизни, если проявят настойчивость. Не суетитесь, тогда лишний стресс вам не грозит. Со сложными задачами вы справитесь без особого труда. Вечером, чтобы забыть о повседневных хлопотах и расслабиться, надо уединиться, принять теплую ванну, посмотреть фильм или почитать.

Рыбы

Важные вопросы Рыбам в этот день решать не стоит. Зато подходящее время для командировок и деловых путешествий. После работы есть вероятность хорошо отдохнуть и повеселиться, но это потребует больших затрат. Нужно хорошенько подумать, что лучше – разбрасываться деньгами, а потом остаться на бобах или выбрать более приемлемый способ восстановить силы и развлечься.

Ранее "Утро.ру" писало о предсказаниях чухонских старцев. Волхвы предрекли немало бед России, в том числе гибель Санкт-Петербурга. 

Полина ДОРОЖКИНА

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