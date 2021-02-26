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Церковь 27 февраля поминает святого Кирилла – просветителя и христианского проповедника. Имнно он и его брат Мефодий перевели греческие Евангелия на древнеславянский язык.
Традиции и обычаи 27 февраля
На Руси говаривали, что это день Кирилла Весноуказчика, и неспроста. Верили, что погода в этот день повторится весной.
Крестьяне целыми семьями утаптывали снег в полях и на огородах, чтобы он подольше задержался. Было принято угощать хлебом или пирогом особого духа - полевика, – для богатого урожая.
Мужчин, вернувшихся с полей, потчевали напитком из меда или патоки и пряностей (сбитнем). А принимающих роды женщин (повитух) одаривали разными вкусностями, угощали свежесваренным пивом – на здоровье и долголетие. От этого пошло другое название предпоследнего дня текущего месяца, его величали Бабьим.
Народные приметы на 27 февраля
Что нельзя делать 27 февраля
1. Нежелательно бывать у врачей.
2. Одежду приобретать не годится.
3. Употреблять спиртное не позволено.
4. Подстригать волосы и ногти не разрешается.
Что можно делать 27 февраля
1. Хорошо покупать любые предметы и вещи, кроме нарядов.
2. Рекомендуется вручать и брать подарки.
3. Желательно устраивать свадьбы.
4. Следует избавляться от тяги к выпивке.
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