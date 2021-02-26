Не разрешается в эту субботу бывать у врачей, а также стричь волосы и ногти: можно потерять деньги

Церковь 27 февраля поминает святого Кирилла – просветителя и христианского проповедника. Имнно он и его брат Мефодий перевели греческие Евангелия на древнеславянский язык.

Традиции и обычаи 27 февраля

На Руси говаривали, что это день Кирилла Весноуказчика, и неспроста. Верили, что погода в этот день повторится весной.

Крестьяне целыми семьями утаптывали снег в полях и на огородах, чтобы он подольше задержался. Было принято угощать хлебом или пирогом особого духа - полевика, – для богатого урожая.

Мужчин, вернувшихся с полей, потчевали напитком из меда или патоки и пряностей (сбитнем). А принимающих роды женщин (повитух) одаривали разными вкусностями, угощали свежесваренным пивом – на здоровье и долголетие. От этого пошло другое название предпоследнего дня текущего месяца, его величали Бабьим.

Народные приметы на 27 февраля

Оттепель на Кирилла предвещает заморозки в следующие дни.

Тучи прижались друг к другу, значит, грядет ненастье.

Вечерняя заря угасла быстро - ожидаются снегопад и вьюга.

Если синицы громко щебечут, зиме конец.

Ясное небо сулит холодный март.

Ударил мороз – летом будет жара и засуха.

Погода в этот день повторится в августе.

Промозглый ветер указывает на раннюю осень.

Снега много намело в полях – к богатому урожаю пшеницы, ржи, овса.

Что нельзя делать 27 февраля

1. Нежелательно бывать у врачей.

2. Одежду приобретать не годится.

3. Употреблять спиртное не позволено.

4. Подстригать волосы и ногти не разрешается.

Что можно делать 27 февраля

1. Хорошо покупать любые предметы и вещи, кроме нарядов.

2. Рекомендуется вручать и брать подарки.

3. Желательно устраивать свадьбы.

4. Следует избавляться от тяги к выпивке.