Первый месяц весны принесет приятные перемены

Астрологи рассказали, что март выдастся крайне удачным лишь для некоторых знаков зодиака. В их число входят Тельцы, Весы, Рыбы, Близнецы и Девы.

По словам специалистов, первый месяц весны не принесет нежелательных изменений, пишет портал AstroMeridian.

Перемены в лучшую сторону начнутся уже с третьего марта для следующих знаков: Тельцы, Рыбы, Весы.

Тельцы почувствуют себя более свободными. У них появится больше времени на то, чтобы заняться любимыми делами. Что касается Рыб, то в марте им смело можно экспериментировать со внешностью. Удачным окажется поход в парикмахерскую или салон красоты. Весов ждет улучшение взаимоотношений с коллегами по работе, а также прогресс в делах.

Следующие перемены ожидаются 21-22 марта. Появятся оригинальные идеи, вероятны приятные встречи и новые знакомства. Многие в эти два дня будут приветливыми и дружелюбными. Особая удача ждет такие знаки, как Тельцы, Близнецы, Девы и Рыбы.

Тельцам не стоит отказываться от новых поездок и встреч. Все будет складываться максимально благоприятно. Близнецы получат возможность почерпнуть для себя много полезной информации. Девам звезды готовят какое-то заманчивое предложение. Рыбы смогут взглянуть на привычные вещи под другим углом, что поможет им найти ответы на интересующие вопросы.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на март для всех знаков зодиака.