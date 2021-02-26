Какие знаки зодиака ждет удача в марте

Какие знаки зодиака ждет удача в марте
Фото: Jasper James/moodboard/www.globallookpress.com
Первый месяц весны принесет приятные перемены

Астрологи рассказали, что март выдастся крайне удачным лишь для некоторых знаков зодиака. В их число входят Тельцы, Весы, Рыбы, Близнецы и Девы.

По словам специалистов, первый месяц весны не принесет нежелательных изменений, пишет портал AstroMeridian.

Перемены в лучшую сторону начнутся уже с третьего марта для следующих знаков: Тельцы, Рыбы, Весы.

Тельцы почувствуют себя более свободными. У них появится больше времени на то, чтобы заняться любимыми делами. Что касается Рыб, то в марте им смело можно экспериментировать со внешностью. Удачным окажется поход в парикмахерскую или салон красоты. Весов ждет улучшение взаимоотношений с коллегами по работе, а также прогресс в делах.

Следующие перемены ожидаются 21-22 марта. Появятся оригинальные идеи, вероятны приятные встречи и новые знакомства. Многие в эти два дня будут приветливыми и дружелюбными. Особая удача ждет такие знаки, как Тельцы, Близнецы, Девы и Рыбы.

Тельцам не стоит отказываться от новых поездок и встреч. Все будет складываться максимально благоприятно. Близнецы получат возможность почерпнуть для себя много полезной информации. Девам звезды готовят какое-то заманчивое предложение. Рыбы смогут взглянуть на привычные вещи под другим углом, что поможет им найти ответы на интересующие вопросы. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на март для всех знаков зодиака. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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