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28 февраля в народе получило название Онисим
Овчарник. Как водится, для этого дня есть ряд примет, о которых наши суеверные
предки старались помнить, дабы не навлечь беду на дом и семью.
Согласно народным поверьям, в день Онисима Овчарника не стоит делать уборку и заниматься прочими домашними делами.
Время также считается неблагоприятным, чтобы давать или самому просить денег в долг. В этот день легко можно притянуть к себе проблемы с финансами – стоит быть осторожнее в денежных вопросах и отложить важные сделки и крупные покупки.
Если на улице вы увидели пятнистую кошку – это добрый знак. Чтобы привлечь удачу, нужно, если получится, погладить пушистое животное.
28 февраля хорошей приметой считается, отправляясь в гости, взять с собой небольшие презенты. Это позволит на долгие годы укрепить отношения с друзьями.
Гадания в этот день бывают особенно правдивыми.
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