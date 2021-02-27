Приметы на 28 февраля: что нельзя делать в день Онисима Овчарника

Приметы на 28 февраля: что нельзя делать в день Онисима Овчарника
Фото: pixabay.com
Домашние дела лучше перенести

28 февраля в народе получило название Онисим Овчарник. Как водится, для этого дня есть ряд примет, о которых наши суеверные предки старались помнить, дабы не навлечь беду на дом и семью.

Что нельзя делать 28 февраля

Согласно народным поверьям, в день Онисима Овчарника не стоит делать уборку и заниматься прочими домашними делами.

Время также считается неблагоприятным, чтобы давать или самому просить денег в долг. В этот день легко можно притянуть к себе проблемы с финансами – стоит быть осторожнее в денежных вопросах и отложить важные сделки и крупные покупки.

Что можно делать в день Онисима Овчарника

Если на улице вы увидели пятнистую кошку – это добрый знак. Чтобы привлечь удачу, нужно, если получится, погладить пушистое животное.

28 февраля хорошей приметой считается, отправляясь в гости, взять с собой небольшие презенты. Это позволит на долгие годы укрепить отношения с друзьями.

Гадания в этот день бывают особенно правдивыми.

Приметы на 28 февраля

  • На Руси считали, что в этот день зима начинает сдавать. Ее борьба с весной становится все ожесточеннее.
  • 28 февраля наши предки определяли, каким будет начало осени. Какая погода в этот день стоит, таким выдастся и весь сентябрь.
  • Если закат на Онисима красного цвета, значит, жди метели.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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