Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Какие сюрпризы может преподнести судьба в воскресенье, расскажут звезды.



Овен

28 февраля представители этого знака зодиака будут полны идей и кипучей энергии. Не стоит себя сдерживать – велик шанс, что давние мечты удастся воплотить. Вечером возможна романтическая встреча.

Телец

28.02.2021 Тельцов ждут неожиданные и приятные подарки. Если у вас материальные трудности, возможно, денежная помощь придет со стороны. В этот день звезды советуют обратить внимание на сновидения, возможно, они будут пророческими.

Близнецы

Благоприятный день для ремонта, а также приобретения нужных в хозяйстве вещей. 28 февраля для Близнецов – время перемен и обновления.

Рак

28 февраля постарайтесь не вспыхивать по пустякам. Особенно важно не ссориться с детьми, иначе обида может остаться надолго. Возможно, в этот день вы отправитесь в путешествие.

Лев

Представителям этого знака зодиака в воскресенье следует быть осторожнее в финансовых делах – возможно, вас попытаются обмануть. Также велик риск кражи, предупреждают звезды.

Дева

В воскресенье может появиться шанс уладить давний конфликт с некогда близким вам человеком. Впрочем, тут все зависит от вашего решения – хотите ли вы, чтобы он вновь появился в вашей жизни, или уже не сможете доверять по-прежнему.

Весы

День хорош для всяческих перемен, говорят звезды. Это может быть перестановка в квартире, переезд или какая-то поездка. При этом не стоит принимать поспешных решений.

Скорпион

Постарайтесь 28 февраля усмирить в себе перфекциониста и не критиковать тех, кто делает что-то неидеально. Ссориться с окружающими в этот день не стоит, предупреждают звезды. Конфликт может затянуться и доставить в будущем немало неприятностей.

Стрелец

У Стрельцов 28 февраля будет прилив сил. Все сложности вам удастся разрешить практически по щелчку пальцев.

Козерог

В воскресенье стоит отказаться от бурной деятельности и просто отдохнуть, посвятить время себе. Почитайте, сходите в кино, погуляйте или совершите небольшое путешествие.

Водолей

У Водолеев будет крайне переменчивое настроение в воскресенье. Бодрость духа может резко смениться тоской и самокопанием. Не поддавайтесь унынию. Займитесь тем, что поднимает вам настроение, побудьте на природе, сходите в храм.

Рыбы

Рыбы 28 февраля могут почувствовать крайнее раздражение и обиду на весь мир. Постарайтесь не впадать в депрессию и не ссориться с домашними и друзьями. Займитесь чем-нибудь умиротворяющим, посвятите время себе.

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