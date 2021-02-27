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Какие сюрпризы может преподнести судьба в воскресенье,
расскажут звезды.
Овен
28 февраля представители этого знака зодиака будут полны идей и кипучей энергии. Не стоит себя сдерживать – велик шанс, что давние мечты удастся воплотить. Вечером возможна романтическая встреча.
Телец
28.02.2021 Тельцов ждут неожиданные и приятные подарки. Если у вас материальные трудности, возможно, денежная помощь придет со стороны. В этот день звезды советуют обратить внимание на сновидения, возможно, они будут пророческими.
Близнецы
Благоприятный день для ремонта, а также приобретения нужных в хозяйстве вещей. 28 февраля для Близнецов – время перемен и обновления.
Рак
28 февраля постарайтесь не вспыхивать по пустякам. Особенно важно не ссориться с детьми, иначе обида может остаться надолго. Возможно, в этот день вы отправитесь в путешествие.
Лев
Представителям этого знака зодиака в воскресенье следует быть осторожнее в финансовых делах – возможно, вас попытаются обмануть. Также велик риск кражи, предупреждают звезды.
Дева
В воскресенье может появиться шанс уладить давний конфликт с некогда близким вам человеком. Впрочем, тут все зависит от вашего решения – хотите ли вы, чтобы он вновь появился в вашей жизни, или уже не сможете доверять по-прежнему.
Весы
День хорош для всяческих перемен, говорят звезды. Это может быть перестановка в квартире, переезд или какая-то поездка. При этом не стоит принимать поспешных решений.
Скорпион
Постарайтесь 28 февраля усмирить в себе перфекциониста и не критиковать тех, кто делает что-то неидеально. Ссориться с окружающими в этот день не стоит, предупреждают звезды. Конфликт может затянуться и доставить в будущем немало неприятностей.
Стрелец
У Стрельцов 28 февраля будет прилив сил. Все сложности вам удастся разрешить практически по щелчку пальцев.
Козерог
В воскресенье стоит отказаться от бурной деятельности и просто отдохнуть, посвятить время себе. Почитайте, сходите в кино, погуляйте или совершите небольшое путешествие.
Водолей
У Водолеев будет крайне переменчивое настроение в воскресенье. Бодрость духа может резко смениться тоской и самокопанием. Не поддавайтесь унынию. Займитесь тем, что поднимает вам настроение, побудьте на природе, сходите в храм.
Рыбы
Рыбы 28 февраля могут почувствовать крайнее раздражение и обиду на весь мир. Постарайтесь не впадать в депрессию и не ссориться с домашними и друзьями. Займитесь чем-нибудь умиротворяющим, посвятите время себе.
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