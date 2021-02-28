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Несмотря на приход календарной весны, энергия этого времени года не сразу повлияет на жизнь. Поэтому стоит отказаться от резких решений, необдуманных поступков и рисковых действий. Спокойствие и рациональный подход во всем помогут проводить зиму без проблем.
Овен
Астрологи предлагают представителям знака действовать в эти семь дней. Овны способны сейчас поймать удачу за хвост. Для этого стоит послушать совет старшего поколения – он поможет решить волнующий вас вопрос.
Телец
У вас есть четкая цель, которую вы хотите добиться в 2021 году. Чтобы ваша мечта претворилась в жизнь, вам нельзя давать себе поблажку. Тельцам предстоит трудиться больше обычного, но потом вы поймете, что все было не напрасно.
Близнецы
Всю неделю, с 1 по 7 марта Близнецов будет раздирать дилемма, связанная с серьезным шагом в жизни. Вы давно мечтали сменить обстановку и даже переехать. Если преимуществ больше, чем недостатков, то терять шанс рискованно.
Рак
Представителям знака пора прислушаться к своему внутреннему голосу. Отбросьте все советы и сделайте так, как велит вам ваше сердце. Ракам может очень повезти, если они не отвернутся от своей интуиции в среду.
Лев
Звезды сейчас на стороне Львов. Вам следует больше внимания уделять здоровью. Займитесь спортом, йогой или танцами. Выберете то, что придется вам по душе, и сразу почувствуете вдохновение для новых свершений.
Дева
Девам нельзя с 1 по 7 марта отступать перед трудностями. Сейчас у вас есть силы преодолеть все преграды на пути к светлому будущему, не упустите возможность стать счастливыми. Однако к гармонии в одиночку вы прийти не сможете – обратите внимание на свое окружение.
Весы
Начните неделю с обновления. Можно изменить что-то в своем образе или передвинуть мебель в доме. Весам сейчас необходимо зарядиться энергией, ведь весна приготовила вам множество сюрпризов, не всегда, правда, хороших.
Скорпион
Вас ждет непростая неделя. Март начнется для Скорпионов с некоторых забот и проблем, но если вы будете уделять время себе, хотя бы по вечерам, а не только работе, то сможете исправить ситуацию к четвергу и провести выходные радостно.
Стрелец
Не отказывайте себе в возможности сделать доброе дело. Помогите обратившемуся за помощью к вам человеку, покормите бездомное животное или займитесь волонтерством на выходных. Тогда Вселенная отблагодарит Стрельцов в двойном размере.
Козерог
А вот Козерогам лучше провести первую неделю марта без поисков себя и новых начинаний. Сейчас астрологи рекомендуют вам сосредоточиться над делами зимы и завершить их.
Водолей
Представителей знака ждут успешные семь дней. Водолеи смогут решить свою главную на данный момент проблему – многим посчастливиться избавиться от финансовых трудностей.
Рыбы
Для Рыб же настал период расцвета. Сейчас все ваши мысли только о работе, однако не стоит забывать и о любви. Вторая половинка может почувствовать себя одинокой, поэтому не забывайте уделять внимание любимому человеку.
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