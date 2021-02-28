В этот понедельник запрещается работать

В первый день весны православные почитают праведную Мариамну, а также святых 12 мучеников. Также на Руси эта дата была днем Ярилы в честь языческого бога солнца. Ведь весной земля "ярилась", то есть прогревалась, а все вокруг оживало. Крестьяне прогоняли зиму.

Традиции и обычаи 1 марта

В этот день на Руси проверяли, как скоро растает снег. Для этого на снежный покров клали соломинку, если она проваливалась, то считалось, что весь снег исчезнет за месяц.

Беременные женщины старались провести время под солнцем, чтобы малыш родился здоровым.

Также в этот день выводили скот пастись, пока не спадет роса. До этого же момента на Руси катались по полям, веря, что так можно обрести здоровье.

Приметы на 1 марта

1. Солнце в первый день весны сулит хороший сезон.

2. Ветер – к дождливому лету, туман предвещает ненастье.

3. Если 1 марта потеплело, стоит ждать скорых заморозков.

4. Если лед на реке тронулся, скоро станет тепло.

5. Вороны не перестают каркать – к холодам.

Что можно делать 1 марта

1. В этот день стоит отправиться на рыбалку. Улов обещает быть хорошим.

2. Можно устраивать ярмарки и народные гуляния, провожать зиму.

Что нельзя делать 1 марта

1. Не стоит давать деньги в долг или брать самому.

2. Опасно в этот день обижаться. Лучше сразу простить другого человека. Стоит воздержаться от ругани и ссор.

3. На Руси старались не выносить из дома вещи вечером.

4. Не нужно заниматься рукоделием и работать.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на март для всех знаков зодиака.