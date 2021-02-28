Астролог из "Давай поженимся!" дала прогноз на март: повезет трем знакам

Астролог из "Давай поженимся!" дала прогноз на март: повезет трем знакам
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая успокоила - первый месяц весны окажется более спокойным, чем февраль

Напряжение февраля исчезнет в начале весны. Первая половина месяца пройдет под эгидой чувств и эмоций, которым не стоит поддаваться, чтобы не получить то, чего совсем не ждешь. Во второй будет больше страстей – захочется делиться с миром своими переживаниями. Об этом рассказала астролог из "Давай поженимся!" Василиса Володина.

С 18 марта обострятся проблемы, напряжение увеличится, будут все чаще возникать конфликты и травмоопасные ситуации, поделилась с подписчиками в "Инстаграм" Володина.

Однако телеведущая считает, что трем знакам зодиака будет сопутствовать удача в первый месяц весны. Так, Рыбы будут в центре внимания. Представители знака смогут проявить все свои профессиональные качества. Тем не менее от них потребуются эмоциональные затраты.

Повезет в этом месяце и Водолеям. Март откроет им новые двери, но придется немного потратиться. Фортуна улыбнется и Козерогам. Они наконец смогут перестать все контролировать и вздохнуть с облегчением. Представителей знака ждут новые встречи и знакомства, но нужно быть настороже – есть риск стать жертвой мошенников, передает "Экспресс газета".  

Ранее Володина рассказывала об опасностях "ретроградного" 2021 года. 

Полина ИВАНОВА

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