Гороскоп на 2 марта 2021 года

Гороскоп на 2 марта 2021 года
Фото: Утро.ру
Первый вторник весны нынешнего года для одних станет легким, для других - тяжелым

Убывающая Луна будет в Весах. Это время общения, встреч, любимых занятий, положительных и отрицательных бурных эмоций.

Овен

Не тратить много времени на повседневные дела Овнам помогут свежие идеи. В первый вторник весны нынешнего года вы можете подняться по карьерной лестнице или сменить место работы. Есть шанс заключить выгодные сделки и получить неожиданную прибыль. В личной жизни не исключено начало нового романа.

Телец 

Планировать важное Тельцам в этот день не стоит из-за рассеянности: велик риск допустить серьезные ошибки. И судьбоносные решения принимать нежелательно. Звезды сулят вам финансовые поступления, а также удачные приобретения. Не критикуйте близких, иначе сильно поссоритесь с ними.

Близнецы

Немало испытаний выпадет 2 марта на долю Близнецов. Разбираться с проблемами будет сложнее, чем прежде, но полученный ранее опыт и находчивость помогут преодолеть трудности. Ближе к вечеру вы можете узнать приятные новости. Обходите стороной магазины: у вас могут украсть деньги. Следите за самочувствием: есть риск обострения хронических заболеваний.

Рак

Вести расчеты, давать или брать в долг Ракам в первый вторник весны не следует. От нахлынувших под давлением обстоятельств пессимизма и агрессии надо избавиться – тогда успехи обеспечены и в делах, и на любовном фронте. Ближе к вечеру вас могут посетить неожиданные гости. Старайтесь не простудиться, берегите здоровье.

Лев 

Все задачи, и архисложные тоже, нынешнего года Львы в этот день выполнят без особого труда. Не исключены большие денежные поступления, благодаря которым есть вероятность не только решить финансовые проблемы, но и побаловать себя покупкой – хорошо бы приобрести ювелирное украшение или картину.

Дева

На работе Девам 02.03.2021 могут выдать премию. Не исключены и другие поступления денег. Примите неожиданные предложения, и через несколько недель ваши доходы заметно вырастут. При этом неприятные известия способны выбить вас из колеи и даже вызвать стресс, держите удар. Возможны кардинальные перемены в жизни.

Весы

На карьерной лестнице Весов поджидает новая ступенька. Вам следует быть осторожнее, пока не утвердитесь в новой должности. Сдерживайте эмоций. Для вложений средств первый вторник весны не подходит. Будьте экономнее, не тратьте много. Семейных порадует романтический вечер, а холостым предстоит приятное свидание.

Скорпион

Никакие трудности не помешают Скорпионам в этот день достичь поставленных целей. К  поступающим предложениям нужно отнестись с более придирчивым вниманием: спешка грозит денежными потерями. Не исключены проблемы с имуществом. Займитесь домашними делами. Переезд и ремонт отложите на другое время.

Стрелец

Воплотить свои идеи 2 марта Стрельцам удастся, если разумно вести дела. Вы способны решить рабочие задачи, изменить к лучшему положение в обществе, укрепить отношения с близким окружением. Также вы можете получить интересные предложения и познакомиться с приятными людьми. Полезными будут активный отдых и спорт.

Козерог

Давно задуманное Козероги в первый вторник месяца успешно выполнят. Деловая хватка и решительность помогут достичь результатов в профессиональном и личном. Интересное дело захватит, но не перенапрягайтесь: плохо отразится на самочувствии. Не исключены разногласия с друзьями, воздержитесь от ссор.

Водолей 

Начальство и коллеги в этот день оценят инициативу и новые идеи Водолеев. Еще вы можете обрести влиятельного покровителя. Принятые вами решения могут сильно изменить жизнь. Заключать сделки и делать покупки не стоит. Хорошо сложатся короткие поездки. Избегайте доверительных бесед: они могут обернуться против вас.

Рыбы

Работа 02.03.2021 у Рыб будет продвигаться с трудом, придется массу усилий приложить для ее завершения, и даже возникнут мысли о смене места. Давать взаймы крупные суммы нежелательно. Возможны проблемы со здоровьем. Приобретение необычных вещей доставит удовольствие. Вечер вы проведете спокойно и приятно.

Ранее "Утро.ру" поделилось астрологическим прогнозом на неделю – с 1 по 7 марта 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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