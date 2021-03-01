Не следует в первый вторник весны покупать обувь

Христиане 2 марта поминают святого Феодора Тирона. За борьбу с язычеством его заточили в темницу и жестоко мучили. После нескольких отказов отречься от веры он был отправлен на костер.

Чтили также праведницу Мариамну. Она дала обет безбрачия, проповедовала Евангелие и стойко переносила все лишения.

Традиции и обычаи 2 марта

На Руси молились святому о защите дома от грабителей, просили помощи в поиске исчезнувших людей и украденных вещей.

Мариамну наши предки называли кикиморой. И от проделок этого же духа просили ее уберечь их.

Девушки в этот день гадали на суженого. Старались узнать, когда выйдут замуж и какой будет их семейная жизнь.

Еще было принято читать разные заговоры и проводить ритуалы

Народные приметы на 2 марта

Быстро и высоко плывущие облака сулят ясный день, ни снега, ни дождя не будет, а черные кучевые указывают на осадки.

Возвращение птиц с юга предвещает быструю весну.

Утром густо стелется туман, значит, в мае будет холодно.

Если сосульки висят длинные, весна затянется.

Погода в этот день повторится летом.

Идет дождь – к богатому урожаю.

Что нельзя делать 2 марта

1. Запрещено смотреть на небо.

2. Топтать землю не рекомендуется.

3. Не следует писать письма.

4. Ложиться спать отдельно супругам не позволено.

5. Стричь волосы не годится.

6. Не разрешается выносить из дома осколки разбитой посуды.

7. Покупать обувь не стоит.

Что можно делать 2 марта

1. Рыхлить и копать землю.

2. Проводить свадьбы.

Ранее "Утро.ру" подсказало, когда нельзя стричь волосы в марте 2021 года. Узнать подходящие для смены прически дни можно из лунного календаря.

