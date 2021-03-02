Предсказание астрологов на эту среду поможет обойти сложности

Убывающая Луна 3 марта находится в знаке Скорпиона. Хорошо бы сконцентрироваться на работе. Возможны сильные перепады настроения, из-за чего будет трудно избежать ссор, поэтому лучше временно сузить круг общения.

Овен

Все дела у Овнов в первую среду весны будут ладиться, если не расслабляться. Не лишней окажется предлагаемая помощь. Можно сменить деятельность. От походов по магазинам желательно воздержаться. В личных отношениях пора проявить инициативу – устроить романтический вечер, признаться в чувствах.

Телец

На работе в этот день Тельцам придется нелегко: не исключен вызов к руководству для неприятного разговора. Раздражение помешает договориться о сотрудничестве с новыми партнерами. Вложения и приобретения делать не стоит. Не делайте замечаний дорогим для вас людям – сохраните добрые отношения.

Близнецы

Новые дела Близнецам 3 марта будут по плечу. Есть шанс заняться чем-то интересным. Хорошо бы отправиться в поездку, сменить обстановку. Решение финансовых вопросов звезды советуют отложить, чтобы не попасть в сложное положение. Дома вероятны разногласия и недоразумения – будьте сдержаннее.

Рак

Трудности в этот день Раков не испугают. Чтобы выполнить все задуманное, надо верно рассчитать силы. Поберегите здоровье: нагрузки способны вызвать усталость, серьезные недомогания и обострение хронических болезней. Вечером не исключены хорошие известия. Уделите внимание семье, помогите близким.

Лев

От любых ошибок Львы в первую среду весны застрахованы благодаря хорошо развитой интуиции. Интересные идеи, касающиеся работы и карьеры, нужно постараться быстро воплотить, иначе пропадут напрасно. Удачными окажутся все встречи – и деловые, и личные. В свободное время порадуют романтические свидания.

Дева

На выполнение обычных задач 03.03.2021 Девы потратят больше времени, чем прежде, и взяться за них следует пораньше. Ожидается много трудностей, но они помогут приобрести очень полезный опыт. Постарайтесь реализовать все запланированное. Нужно сократить траты. Будьте готовы к испытаниям в личной жизни.

Весы

На работе у Весов в этот день все пройдет гладко. Отношения с коллегами будут складываться хорошо, деловые вопросы решатся без особых усилий. Смело подписывайте договоры и заключайте сделки. Есть вероятность найти дополнительный источник дохода. Дома могут расстроить дети. Не исключена ссора с любимым человеком.

Скорпион

Чтобы не нажить врагов среди тех, от кого зависит карьера, Скорпионам в первую среду весны надо воздержаться от резких замечаний и необдуманных слов. На помощь не надейтесь. С выводами и решениями не торопитесь. В личной жизни возможны заметные перемены в лучшую сторону.

Стрелец

Поездки и договоренности Стрельцов 03.03.2021 окажутся бесполезными, а то и вредными. Если воплотите свои идеи, есть шанс получить значительную прибыль. Дома хорошо бы навести порядок, накрыть стол, пригласить гостей. Найдите время для отдыха и восстановления сил.

Козерог

Ранее начатые дела Козероги в этот день успешно завершат. Подходящее время для решения вопросов, связанных с имуществом и деньгами, а также для приобретения подарков близким. Удовольствие доставят встречи и общение с друзьями. Вечером желательно прогуляться на свежем воздухе.

Водолей

Даже с наиболее сложными задачами Водолеи в первую среду весны справятся без напряжения и быстро. Не исключено повышение или смена места работы. Финансовые поступления могут быть крупнее ожидаемых. Посещайте светские мероприятия. Есть вероятность интересных знакомств и нового головокружительного романа.

Рыбы

В делах у Рыб 3 марта намечается прогресс – вы преодолеете старые преграды и восстановите утерянные связи. Будьте осторожны с деньгами: вас попытаются обмануть. Короткие поездки пройдут удачно. Не исключено получение подарков и небольшой суммы денег. Порадуют встречи с друзьями и романтическое свидание.

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