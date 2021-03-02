В эту среду не разрешается устраивать вечеринки и свадьбы

Церковь почитает 3 марта Папу римского Льва. Он спас столицу древней Италии от разорения вандалами, пожара и смерти жителей.

Традиции и обычаи 3 марта

Наши предки именовали дату днем Овсянки. Считали эту птичку вестницей тепла, весны.

Женщины угощали семью выпечкой, крошки хлеба и пирогов выносили пичужкам. Мужчины готовились к полевым работам – осматривали и чинили телеги, сохи и прочий инвентарь.

Народные приметы на 3 марта

Если луна бледная, много снега выпадет, четко видна – нагрянет стужа, кругами туманными окутана – жди метели.

Мерцающие и сияющие звезды предвещают холода, мало их на небе – разгуляются вьюга и пурга.

Волнистые и сизые облака сулят потепление, а белые – ветер.

Треск деревьев указывает на грядущие крепкие морозы.

Гром и сугробы – к богатому урожаю.

Стелется густой туман, значит, лето будет дождливое.

Что нельзя делать 3 марта

1. Не следует устраивать шумные вечеринки.

2. Запрещено проводить свадьбы.

3. Ссориться и произносить ругательства не разрешено.

4. Не годится есть мясо, яйца и другие продукты животных.

5. Завидовать не стоит.

6. Носить темную одежду не позволено.

7. Не рекомендуется бездельничать.

Что можно делать 3 марта

1. Следует готовить много еды.

2. Нужно подавать милостыню и угощать нуждающихся.

3. Желательно, чтобы на человеке было что-нибудь желтого цвета.

Приближается Масленица, в этом году ее начнут отмечать 8 марта. Что нужно делать в праздничную неделю, о традициях и обычаях, можно узнать из текста на "Утро.ру".