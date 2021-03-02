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Церковь почитает 3 марта Папу римского Льва. Он спас столицу древней Италии от разорения вандалами, пожара и смерти жителей.
Традиции и обычаи 3 марта
Наши предки именовали дату днем Овсянки. Считали эту птичку вестницей тепла, весны.
Женщины угощали семью выпечкой, крошки хлеба и пирогов выносили пичужкам. Мужчины готовились к полевым работам – осматривали и чинили телеги, сохи и прочий инвентарь.
Народные приметы на 3 марта
Что нельзя делать 3 марта
1. Не следует устраивать шумные вечеринки.
2. Запрещено проводить свадьбы.
3. Ссориться и произносить ругательства не разрешено.
4. Не годится есть мясо, яйца и другие продукты животных.
5. Завидовать не стоит.
6. Носить темную одежду не позволено.
7. Не рекомендуется бездельничать.
Что можно делать 3 марта
1. Следует готовить много еды.
2. Нужно подавать милостыню и угощать нуждающихся.
3. Желательно, чтобы на человеке было что-нибудь желтого цвета.
Приближается Масленица, в этом году ее начнут отмечать 8 марта. Что нужно делать в праздничную неделю, о традициях и обычаях, можно узнать из текста на "Утро.ру".
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