Календарь народных праздников на март 2021: приметы и суеверия

О традициях, обрядах, поверьях и обычаях в первый месяц весны - в подборке "Утро.ру"

Март – достаточно насыщенный на различные праздники месяц. Расскажем, какие обычаи и традиции существовали на Руси. Некоторые из них дошли и до наших дней.

1 марта – Ярилин день

В народе его также прозвали Днем Даниила Новичка. Считалось, что по погоде, установившейся на 1 марта, можно определить, какой будет вся весна. Если на улице тепло и солнечно – то и весна будет погожей.

2 марта – Федор Тирон и Мариамна

В этот день вспоминали святого великомученика Федора Тирона и святую Мариамну, сестру апостолов Филиппа и Варфоломея.

Люди верили, что если 2 марта помолиться великомученику Федору, попросив его о помощи в поиске украденных вещей или пропавших людей, то в этом процессе им будет сопутствовать удача.

3 марта – Ярила с сохой-бороной

3 марта крестьяне брали поломанные рабочие инструменты и отправлялись к кузнецам. Считалось, что мастера обязательно помогут привести инвентарь в порядок. Также существовала традиция печь овсяное печенье.

4 марта – Архип

В этот день было принято приглашать к себе в дом нищих и убогих. Для них накрывался стол, полный различных яств.

5 марта – Лев Катальщик

В день памяти Льва Чудотворца устраивали веселые катания с гор. Наши предки верили – если в ночь увидеть падающую звезду, то не удастся избежать встречи с плохим человеком.

6 марта – Тимофей Весновей

6 марта определяли, какой будет весна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, то время года выдастся холодным. Пологие края указывали на затяжную весну.

7 марта – Маврикий

Считалось, что в день памяти мученика Маврикия в родные края возвращаются перелетные птицы. Так, ранние ласточки предвещали благоприятный год.

8 марта – Поликарп Брянский

8 марта девушки устраивали посиделки, во время которых заговаривали женихов. Также в этот день на Руси гадали о том, через сколько растает снег. Для этого на его поверхность клали соломинку. Если тростинка проваливалась – снег сойдет через месяц.

9 марта – Обретенье, Иванов день

9 марта обращали внимание на то, на какой стороне птицы начинали вить свои гнезда. Если сторона была солнечной, то лето обещало быть холодным.

10 марта – Тарас Кумашник

Народ верил – святой Тарасий способен излечить от лихорадки. Ни в коем случае нельзя было спать днем, в противном случае мог напасть недуг.

11 марта – Порфирий Поздний

В соответствии с приметами, в этот день нельзя было браться за полевые работы, иначе ударит мороз и погубит все посевы.

12 марта – Прокоп Перезимний (Прокоп Дорогокопатель)

Крестьяне считали, что на Прокопия наступает настоящая весна. Если к 12 марта подснежники распустились, то можно начинать пахоту.

13 марта – Василий Капельник (Василий Теплый)

Люди верили, что на Василия всегда бывает оттепель. С 13 марта снег на крышах начинал таять, знаменуя окончательное прощание с зимой.

14 марта – Евдокия Плющиха

В этот день крестьяне с радостью встречали весну, выходя с глиняными свистульками на пригорки. Считалось, что чем громче свист, тем скорее потеплеет.

15 марта – Федот Ветронос

Как правило, в день памяти священномученика Феодота дули сильные ветра, поэтому святой и получил прозвище Ветронос. 15 марта установилась ненастная погода – к холодному лету и позднему появлению трав.

16 марта – Евтропиев день

В этот день крестьяне поле обходили крест-накрест. Таким образом люди пытались заставить солнце светить ярче, чтобы поскорее растопить снега.

17 марта – Герасим Грачевник

Крестьяне считали, что в этот день с юга прилетали грачи. Грач на горе – так и весна на дворе.

18 марта – Конон Огородник

18 марта крестьяне начинали копать огород. На Конона пытались предсказать, будет ли лето благоприятным.

19 марта – Константиновы круги

В этот день нужно было вытоптать снег вокруг колодцев. Это нужно было для того, чтобы никакая грязь не попала в воду.

20 марта – Василий Капельник

Если 20 марта капает вода с сосулек – ждите хороший урожай льна и конопли. Пасмурная погода ближе к ночи предвещала заморозки.

21 марта – Вербоносица

Считалось, что в этот день распускается верба. Также 21 марта крестьяне ожидали разлива рек.

22 марта – Сороки

Крестьяне выходили окликать весну. Обряд сопровождался специальными песнями – веснянками.

23 марта – Василиса Коринфская

С этого дня наши предки ждали первую весеннюю грозу. Бегущие по небу облака предвещали дождь и тепло.

24 марта – Евфимий, Антип

Существовало следующее поверье: если при первой кукушке брякнуть деньгами, то финансовое состояние всего будет хорошим.

25 марта – Феофан Исповедник

Если по утру сгустился туман – урожай льна и конопли будет богатым. Считалось, что к этому дню полностью оттаивает почва и сходит снежный покров.

26 марта – Никифор

Туманы в Никифоров день предвещали ненастное лето.

27 марта – Федор Скотник

На Федора было принято уделять много времени домашним животным: скотину выводили во двор, чистили и заговаривали от дурного глаза.

28 марта – Никандр

В этот день нужно было с особым уважением говорить о лесе. Тогда в жизни будет сопутствовать удача.

29 марта – Савин или Тележный день

29 марта было принято чинить телеги, а также осматривать колеса и оглобли. Крестьяне начинали готовиться к новому сельскохозяйственному сезону.

30 марта – Алексей Теплый

В этот день, как правило, становилось тепло. Существовало поверье: Алексей зиму-зимскую на нет сводит.

31 марта – Трофим-Евкарп

Крестьяне пели песни, встречая первых комаров. Люди верили – 31 марта нежелательно ходить в гости, в противном случае удача в чужом доме останется.

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