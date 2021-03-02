Календарь народных праздников на март 2021: приметы и суеверия

Календарь народных праздников на март 2021: приметы и суеверия
Фото: Andreas Vitting/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
О традициях, обрядах, поверьях и обычаях в первый месяц весны - в подборке "Утро.ру"

Март – достаточно насыщенный на различные праздники месяц. Расскажем, какие обычаи и традиции существовали на Руси. Некоторые из них дошли и до наших дней.

1 марта – Ярилин день

В народе его также прозвали Днем Даниила Новичка. Считалось, что по погоде, установившейся на 1 марта, можно определить, какой будет вся весна. Если на улице тепло и солнечно – то и весна будет погожей.

2 марта – Федор Тирон и Мариамна

В этот день вспоминали святого великомученика Федора Тирона и святую Мариамну, сестру апостолов Филиппа и Варфоломея.

Люди верили, что если 2 марта помолиться великомученику Федору, попросив его о помощи в поиске украденных вещей или пропавших людей, то в этом процессе им будет сопутствовать удача.

3 марта – Ярила с сохой-бороной

3 марта крестьяне брали поломанные рабочие инструменты и отправлялись к кузнецам. Считалось, что мастера обязательно помогут привести инвентарь в порядок. Также существовала традиция печь овсяное печенье.

4 марта – Архип

В этот день было принято приглашать к себе в дом нищих и убогих. Для них накрывался стол, полный различных яств.

5 марта – Лев Катальщик

В день памяти Льва Чудотворца устраивали веселые катания с гор. Наши предки верили – если в ночь увидеть падающую звезду, то не удастся избежать встречи с плохим человеком.

6 марта – Тимофей Весновей

6 марта определяли, какой будет весна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, то время года выдастся холодным. Пологие края указывали на затяжную весну.

7 марта – Маврикий

Считалось, что в день памяти мученика Маврикия в родные края возвращаются перелетные птицы. Так, ранние ласточки предвещали благоприятный год.

8 марта – Поликарп Брянский

8 марта девушки устраивали посиделки, во время которых заговаривали женихов. Также в этот день на Руси гадали о том, через сколько растает снег. Для этого на его поверхность клали соломинку. Если тростинка проваливалась – снег сойдет через месяц.

9 марта – Обретенье, Иванов день

9 марта обращали внимание на то, на какой стороне птицы начинали вить свои гнезда. Если сторона была солнечной, то лето обещало быть холодным.

10 марта – Тарас Кумашник

Народ верил – святой Тарасий способен излечить от лихорадки. Ни в коем случае нельзя было спать днем, в противном случае мог напасть недуг.

11 марта – Порфирий Поздний

В соответствии с приметами, в этот день нельзя было браться за полевые работы, иначе ударит мороз и погубит все посевы.

12 марта – Прокоп Перезимний (Прокоп Дорогокопатель)

Крестьяне считали, что на Прокопия наступает настоящая весна. Если к 12 марта подснежники распустились, то можно начинать пахоту.

13 марта – Василий Капельник (Василий Теплый)

Люди верили, что на Василия всегда бывает оттепель. С 13 марта снег на крышах начинал таять, знаменуя окончательное прощание с зимой.

14 марта – Евдокия Плющиха

В этот день крестьяне с радостью встречали весну, выходя с глиняными свистульками на пригорки. Считалось, что чем громче свист, тем скорее потеплеет.

15 марта – Федот Ветронос

Как правило, в день памяти священномученика Феодота дули сильные ветра, поэтому святой и получил прозвище Ветронос. 15 марта установилась ненастная погода – к холодному лету и позднему появлению трав.

16 марта – Евтропиев день

В этот день крестьяне поле обходили крест-накрест. Таким образом люди пытались заставить солнце светить ярче, чтобы поскорее растопить снега.

17 марта – Герасим Грачевник

Крестьяне считали, что в этот день с юга прилетали грачи. Грач на горе – так и весна на дворе.

18 марта – Конон Огородник

18 марта крестьяне начинали копать огород. На Конона пытались предсказать, будет ли лето благоприятным.

19 марта – Константиновы круги

В этот день нужно было вытоптать снег вокруг колодцев. Это нужно было для того, чтобы никакая грязь не попала в воду.

20 марта – Василий Капельник

Если 20 марта капает вода с сосулек – ждите хороший урожай льна и конопли. Пасмурная погода ближе к ночи предвещала заморозки.

21 марта – Вербоносица

Считалось, что в этот день распускается верба. Также 21 марта крестьяне ожидали разлива рек.

22 марта – Сороки

Крестьяне выходили окликать весну. Обряд сопровождался специальными песнями – веснянками.

23 марта – Василиса Коринфская

С этого дня наши предки ждали первую весеннюю грозу. Бегущие по небу облака предвещали дождь и тепло.

24 марта – Евфимий, Антип

Существовало следующее поверье: если при первой кукушке брякнуть деньгами, то финансовое состояние всего будет хорошим.

25 марта – Феофан Исповедник

Если по утру сгустился туман – урожай льна и конопли будет богатым. Считалось, что к этому дню полностью оттаивает почва и сходит снежный покров.

26 марта – Никифор

Туманы в Никифоров день предвещали ненастное лето.

27 марта – Федор Скотник

На Федора было принято уделять много времени домашним животным: скотину выводили во двор, чистили и заговаривали от дурного глаза.

28 марта – Никандр

В этот день нужно было с особым уважением говорить о лесе. Тогда в жизни будет сопутствовать удача.

29 марта – Савин или Тележный день

29 марта было принято чинить телеги, а также осматривать колеса и оглобли. Крестьяне начинали готовиться к новому сельскохозяйственному сезону.

30 марта – Алексей Теплый

В этот день, как правило, становилось тепло. Существовало поверье: Алексей зиму-зимскую на нет сводит.

31 марта – Трофим-Евкарп

Крестьяне пели песни, встречая первых комаров. Люди верили – 31 марта нежелательно ходить в гости, в противном случае удача в чужом доме останется. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие знаки зодиака ждет удача в марте. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России

Реакция РФ последует незамедлительно

Предложение Украины по воде рассмешило крымчан

На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей