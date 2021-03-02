Календарь народных праздников на март 2021: приметы и суеверия

Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Март – достаточно насыщенный на различные праздники месяц. Расскажем, какие обычаи и традиции существовали на Руси. Некоторые из них дошли и до наших дней.
1 марта – Ярилин день
В народе его также прозвали Днем Даниила Новичка. Считалось, что по погоде, установившейся на 1 марта, можно определить, какой будет вся весна. Если на улице тепло и солнечно – то и весна будет погожей.
2 марта – Федор Тирон и Мариамна
В этот день вспоминали святого великомученика Федора Тирона и святую Мариамну, сестру апостолов Филиппа и Варфоломея.
Люди верили, что если 2 марта помолиться великомученику Федору, попросив его о помощи в поиске украденных вещей или пропавших людей, то в этом процессе им будет сопутствовать удача.
3 марта – Ярила с сохой-бороной
3 марта крестьяне брали поломанные рабочие инструменты и отправлялись к кузнецам. Считалось, что мастера обязательно помогут привести инвентарь в порядок. Также существовала традиция печь овсяное печенье.
4 марта – Архип
В этот день было принято приглашать к себе в дом нищих и убогих. Для них накрывался стол, полный различных яств.
5 марта – Лев Катальщик
В день памяти Льва Чудотворца устраивали веселые катания с гор. Наши предки верили – если в ночь увидеть падающую звезду, то не удастся избежать встречи с плохим человеком.
6 марта – Тимофей Весновей
6 марта определяли, какой будет весна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, то время года выдастся холодным. Пологие края указывали на затяжную весну.
7 марта – Маврикий
Считалось, что в день памяти мученика Маврикия в родные края возвращаются перелетные птицы. Так, ранние ласточки предвещали благоприятный год.
8 марта – Поликарп Брянский
8 марта девушки устраивали посиделки, во время которых заговаривали женихов. Также в этот день на Руси гадали о том, через сколько растает снег. Для этого на его поверхность клали соломинку. Если тростинка проваливалась – снег сойдет через месяц.
9 марта – Обретенье, Иванов день
9 марта обращали внимание на то, на какой стороне птицы начинали вить свои гнезда. Если сторона была солнечной, то лето обещало быть холодным.
10 марта – Тарас Кумашник
Народ верил – святой Тарасий способен излечить от лихорадки. Ни в коем случае нельзя было спать днем, в противном случае мог напасть недуг.
11 марта – Порфирий Поздний
В соответствии с приметами, в этот день нельзя было браться за полевые работы, иначе ударит мороз и погубит все посевы.
12 марта – Прокоп Перезимний (Прокоп Дорогокопатель)
Крестьяне считали, что на Прокопия наступает настоящая весна. Если к 12 марта подснежники распустились, то можно начинать пахоту.
13 марта – Василий Капельник (Василий Теплый)
Люди верили, что на Василия всегда бывает оттепель. С 13 марта снег на крышах начинал таять, знаменуя окончательное прощание с зимой.
14 марта – Евдокия Плющиха
В этот день крестьяне с радостью встречали весну, выходя с глиняными свистульками на пригорки. Считалось, что чем громче свист, тем скорее потеплеет.
15 марта – Федот Ветронос
Как правило, в день памяти священномученика Феодота дули сильные ветра, поэтому святой и получил прозвище Ветронос. 15 марта установилась ненастная погода – к холодному лету и позднему появлению трав.
16 марта – Евтропиев день
В этот день крестьяне поле обходили крест-накрест. Таким образом люди пытались заставить солнце светить ярче, чтобы поскорее растопить снега.
17 марта – Герасим Грачевник
Крестьяне считали, что в этот день с юга прилетали грачи. Грач на горе – так и весна на дворе.
18 марта – Конон Огородник
18 марта крестьяне начинали копать огород. На Конона пытались предсказать, будет ли лето благоприятным.
19 марта – Константиновы круги
В этот день нужно было вытоптать снег вокруг колодцев. Это нужно было для того, чтобы никакая грязь не попала в воду.
20 марта – Василий Капельник
Если 20 марта капает вода с сосулек – ждите хороший урожай льна и конопли. Пасмурная погода ближе к ночи предвещала заморозки.
21 марта – Вербоносица
Считалось, что в этот день распускается верба. Также 21 марта крестьяне ожидали разлива рек.
22 марта – Сороки
Крестьяне выходили окликать весну. Обряд сопровождался специальными песнями – веснянками.
23 марта – Василиса Коринфская
С этого дня наши предки ждали первую весеннюю грозу. Бегущие по небу облака предвещали дождь и тепло.
24 марта – Евфимий, Антип
Существовало следующее поверье: если при первой кукушке брякнуть деньгами, то финансовое состояние всего будет хорошим.
25 марта – Феофан Исповедник
Если по утру сгустился туман – урожай льна и конопли будет богатым. Считалось, что к этому дню полностью оттаивает почва и сходит снежный покров.
26 марта – Никифор
Туманы в Никифоров день предвещали ненастное лето.
27 марта – Федор Скотник
На Федора было принято уделять много времени домашним животным: скотину выводили во двор, чистили и заговаривали от дурного глаза.
28 марта – Никандр
В этот день нужно было с особым уважением говорить о лесе. Тогда в жизни будет сопутствовать удача.
29 марта – Савин или Тележный день
29 марта было принято чинить телеги, а также осматривать колеса и оглобли. Крестьяне начинали готовиться к новому сельскохозяйственному сезону.
30 марта – Алексей Теплый
В этот день, как правило, становилось тепло. Существовало поверье: Алексей зиму-зимскую на нет сводит.
31 марта – Трофим-Евкарп
Крестьяне пели песни, встречая первых комаров. Люди верили – 31 марта нежелательно ходить в гости, в противном случае удача в чужом доме останется.
Ранее "Утро.ру" рассказало, какие знаки зодиака ждет удача в марте.
Реакция РФ последует незамедлительно
На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной