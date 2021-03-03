Звезды подсказали, каким окажется этот четверг

Луна 4 марта все еще убывает и остается в Скорпионе. Можно получить новые знания и заняться любимыми делами. Негатив желательно сдерживать, и чувства в целом лучше контролировать. При желании есть шансы восстановить прежние деловые и романтические отношения. Полезны будут встречи с друзьями, приятные воспоминания.

Овен

Овны в этот четверг достигнут поставленные ранее цели и с проблемами покончат, если объединятся с близкими по духу людьми. Заключать сделки не следует. Отложите покупки, чтобы не израсходовать больше денег, чем заработали. Смело стройте далеко идущие планы. Хорошо пройдет вечер в компании друзей.

Телец

Начальство или коллеги 04.03.2021 могут выразить недовольство из-за того, что Тельцы будут чересчур рассеянны. Старайтесь поменьше отвлекаться на неприятности: они несерьезные и временные. Возможны мелкие финансовые затруднения. После работы отправьтесь в музей или на какое-нибудь мероприятие.

Близнецы

В этот день звезды советуют Близнецам начать новые дела. Прислушивайтесь к внутреннему чутью – оно подскажет верное решение. Желающие сделать карьеру способны найти влиятельных покровителей. Заключенные сделки принесут удачу. Вечером, чтобы избежать обид близких, уделите время отдыху и общению с ними.

Рак

Действуя настойчиво и последовательно, Раки в первый четверг весны будут уверенно двигаться к поставленным целям. Давно волнующие вас проблемы с имуществом или деньгами могут неожиданно разрешиться. Есть шанс получить значительный доход. Поберегите здоровье, чтобы не обострились хронические болезни. Вечером побывайте в интересном месте с любимым человеком.

Лев

Воплотить оригинальные и смелые идеи Львам 4 марта удастся благодаря поддержке знакомых. Чтобы не допустить ошибок, которые приведут к серьезным потерям, деловые решения нужно принимать, не торопясь. В семье не исключены денежные затруднения. Ваши резкие высказывания могут обидеть близких – сдержите негатив.

Дева

Из-за чрезмерной раздражительности в этот день на работе Девы не застрахованы от конфликтов с коллегами, а дома – от ссор с родными. Для получения желаемых результатов придется немало потрудиться. Есть риск потерять деньги, часть имущества или дорогую для вас вещь. Позже ваше настроение улучшится, и все наладится.

Весы

Благодаря уверенности в собственных силах Весы в первый четверг весны справятся со всеми задачами, даже чересчур сложными, и не растеряются в любой ситуации. Воплотить ваши смелые и оригинальные идеи помогут новые знакомые. Из-за домашних проблем придется отказаться от встреч с друзьями и развлечений.

Скорпион

Договориться с окружающими Скорпионам в этот день будет очень трудно по их же вине. Ограничьте круг общения. Займитесь домом, пообщайтесь с приятными собеседниками. От излишеств и вредных привычек надо отказаться. Чтобы избежать головной боли и бессонницы, прогуляйтесь на свежем воздухе.

Стрелец

Инициатива и творческий подход помогут 04.03.2021 Стрельцам в работе. А деликатность, помощь другим и живой интерес к их делам укрепят авторитет у окружающих. Из самых непростых ситуаций вы выйдете достойно. Будет полезна смена обстановки. Поездки пройдут хорошо. Не исключено романтическое объяснение.

Козерог

В большинстве дел Козерогов в этот день ждут успехи. Возможны мелкие денежные поступления, которые придутся очень кстати, хорошие известия и приятные сюрпризы. Порадуют встречи со старыми знакомыми. Вечер подходит для обсуждения планов на будущее с близкими людьми и решения общих проблем.

Водолей

Энергия, оптимизм и решительность будут переполнять Водолеев4 марта. Трудности и препятствия вы преодолеете. Желание приобрести подарки близким и забота о человеке в его тяжелый момент приведут к расходам, которые восполнятся. Подумайте о здоровье – отдохните и восстановите силы.

Рыбы

Удача будет сопутствовать Рыбам в этот день во всем. Интуиция подскажет, как верно поступать. Вы заключите выгодные сделки, решите финансовые вопросы – появится дополнительный источник дохода, – купите полезные вещи и предметы. Вечером хорошо бы развлечься, пообщаться с друзьями. Не исключен новый роман.

Недавно известная астролог дала прогноз на март. По ее словам, первый весенний месяц будет спокойнее последнего зимнего, и трем знакам зодиака повезет.

