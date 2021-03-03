Смотреть на падающие звезды в первый четверг весны этого года нежелательно

Православные 4 марта поминают Архипа и Филимона. Оба были апостолами. Первый к тому же являлся сподвижником святого Павла. Второй и его жена Апфия устроили в своем доме церковь, куда приходили молиться христиане. Позже Филимон распространял Евангелие, а супруга кормила и лечила бедных. Всех троих до смерти замучили язычники.

Традиции и обычаи 4 марта

В народе дату именовали не только Архипов день, Филимон, но и Филя Вешний, так как считалось, что весна уже набирает силу. На Руси 4 марта женщины пекли каравай (черепенник), угощали им домочадцев, родных, соседей и друзей. При этом кусочки оставляли нуждающимся, а крошки – птицам.

Народные приметы на 4 марта

Если луна красной стала, рано утром будет сыро.

Купающиеся вороны сулят потепление.

Идут дожди и стремительно тает снег – к половодью.

Не растаяли сугробы, значит, трава зазеленеет поздно.

Если зайцы еще белые, снегопады продолжатся.

Сидящие на дорогах стаями грачи и галки предвещают ненастье.

Что нельзя делать 4 марта

В этот день категорически запрещено смотреть на падающие звезды. Также не следует ходить грязным. Не позволено использовать в речи ругательства и думать о плохом. Опасно болеть: по поверью, недуг, охвативший в Архипов день, будет долгим и может привести к летальному исходу.

Кроме того, постоянно находиться в помещении не рекомендуется. Отказывать в помощи не следует. И хвалиться добрыми поступками ни к чему. Людям в возрасте покупать атрибуты на будущие похороны нежелательно, чтобы не приблизить смерть.

Что можно делать 4 марта

Следует навести порядок в доме, постирать, сходить в баню, помыться. Надо помогать всем, кто об этом просит. Желательно приготовить побольше разных вкусностей.

На днях "Утро.ру" рассказало, что нельзя дарить женщинам на 8 Марта. Согласно приметам и суевериям, некоторые презенты могут навлечь на получательниц беды и несчастья.

