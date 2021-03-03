Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Православные 4 марта поминают Архипа и Филимона. Оба были апостолами. Первый к тому же являлся сподвижником святого Павла. Второй и его жена Апфия устроили в своем доме церковь, куда приходили молиться христиане. Позже Филимон распространял Евангелие, а супруга кормила и лечила бедных. Всех троих до смерти замучили язычники.
Традиции и обычаи 4 марта
В народе дату именовали не только Архипов день, Филимон, но и Филя Вешний, так как считалось, что весна уже набирает силу. На Руси 4 марта женщины пекли каравай (черепенник), угощали им домочадцев, родных, соседей и друзей. При этом кусочки оставляли нуждающимся, а крошки – птицам.
Народные приметы на 4 марта
Что нельзя делать 4 марта
В этот день категорически запрещено смотреть на падающие звезды. Также не следует ходить грязным. Не позволено использовать в речи ругательства и думать о плохом. Опасно болеть: по поверью, недуг, охвативший в Архипов день, будет долгим и может привести к летальному исходу.
Кроме того, постоянно находиться в помещении не рекомендуется. Отказывать в помощи не следует. И хвалиться добрыми поступками ни к чему. Людям в возрасте покупать атрибуты на будущие похороны нежелательно, чтобы не приблизить смерть.
Что можно делать 4 марта
Следует навести порядок в доме, постирать, сходить в баню, помыться. Надо помогать всем, кто об этом просит. Желательно приготовить побольше разных вкусностей.
На днях
"Утро.ру" рассказало, что нельзя дарить женщинам на 8 Марта. Согласно приметам и суевериям, некоторые презенты могут навлечь
на получательниц беды и несчастья.
В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода
Секрет заключается в формировании накопительной части выплат