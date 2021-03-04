Первая весенняя пятница может порадовать многих

Убывающая Луна 5 марта в Стрельце. На работе в этот день всем нужно быть предельно внимательными, выполнять свои обязанности как следует, без спешки и суеты, а также держаться в стороне от споров и конфликтов. Возможны непредвиденные ситуации. Звезды не советуют уединяться, проведите время в приятной компании.

Овен

Разных забот, дел и новых задач у Овнов в 5 марта будет выше крыши, что убережет вас от напрасных волнений. Обсуждение любых вопросов с начальством следует отложить. Не исключено получение неожиданной прибыли, которая придется весьма кстати. Уделите внимание родным и своему здоровью.

Телец

Все важное Тельцам лучше перенести на другое время. При общении с окружающими надо быть терпеливее. Удачно пройдут короткие поездки. Заключать крупные сделки и приобретать дорогие вещи не стоит. Предстоит много домашних забот, требующих времени, сил и расходов. В личной жизни намечаются перемены.

Близнецы

Воплотить необычные идеи Близнецам 05.03. способны помочь старые знакомые. Можно взяться за важные и большие дела. Не исключены денежные потери и напрасные траты. Проанализируйте свои поступки и сделайте выводы. Ближе к вечеру хорошо бы сменить обстановку и расслабиться, восстановить силы.

Рак

Быстро достичь целей на работе Ракам поможет сосредоточенность на важных делах. Начальство оценит вашу ответственность и исполнительность. Старый друг пришлет известие, благодаря которому вы получите прибыль. Можно начать ремонт в доме или поменять жилье. Не нужно много тратить, иначе хватит не на все.

Лев

Заметив в этот день открывающиеся перспективы, Львы не расстроятся из-за того, что придется отложить запланированные дела и перенести назначенные ранее встречи. В работе и личных отношениях звезды советуют вам проявить инициативу. Будьте осторожнее на дорогах и в быту: есть риск получить травмы.

Дева

Трудностей, хотя и мелких, 05.03.2021 Девам избежать не удастся. Обсудите с руководством накопившиеся вопросы. Не исключено, что вам прибавят зарплату или дадут новую должность. Будьте внимательнее прежнего за рулем. От участия в светских мероприятиях надо отказаться – проведите вечер с близкими.

Весы

Ответственные решения Весы в этот день должны принимать, обдумав каждую мелочь, тогда удача наверняка улыбнется. За проделанную работу вы получите денежное вознаграждение. Смело решайте вопросы, связанные с имуществом и финансами. В личной жизни наблюдается нестабильность.

Скорпион

Головокружительных успехов Скорпионы в первую пятницу весны не добьются, но важные задачи решат без особого труда. Однако держите себя в руках, будьте осмотрительнее и благоразумнее: есть вероятность допустить серьезные ошибки. В романтических отношениях все изменится к лучшему. Предстоит интересный вечер.

Стрелец

Оптимизм поможет Стрельцам 5 марта устоять перед испытаниями. На работе не исключены интриги – задумайтесь о поиске дополнительного дохода. Планы надо строить разумно. В отношениях с окружающими избегайте ссор. Желательно позаботиться о близких, заняться семейными делами.

Козерог

Желаемых результатов в делах Козероги смогут добиться, приложив много сил. И наградой вы останетесь очень довольны. Обсудите с руководителем возможность перевода вас на новую должность или прибавки к зарплате: амбиции сыграют вам на руку. Вечером порадуют интересные знакомства и романтические свидания.

Водолей

Со многими задачами 5 марта Водолеи легко справятся. При этом удастся не только блеснуть способностями, что произведет впечатление на окружающих, но и получить заманчивые предложения, например, о карьере. Также есть шанс хорошо заработать и найти новый источник дохода. Уделите время отдыху.

Рыбы

Достижения Рыб 05.03.2021 руководство оценит и поощрит деньгами или повышением в должности. Аккуратно подписывайте документы и заполняйте деловые бумаги, иначе допустите ошибки, которые нельзя исправить. Воздержитесь от чрезмерных нагрузок. Побудьте с любимым человеком или в кругу старых друзей.

До этого сообщалось, какие знаки зодиака ждет удача в марте. Первый месяц весны сулит хорошее только пяти из них.