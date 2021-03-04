Приметы на 5 марта: что нельзя в день Льва Катальщика

Приметы на 5 марта: что нельзя в день Льва Катальщика
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
В эту пятницу ни к чему носить старую обувь – ее надо выбросить

Церковь 5 марта чтит Льва Катанского, епископа. Он помогал нищим и странникам, лечил их.

Традиции и обычаи 5 марта

На Руси эту дату именовали днем Льва Катальщика, поскольку усмотрели в слове Катанский общее с "катать", "скатываться", "катиться", что ассоциировалось с последними этой зимой катаниями с горок. А еще древние славяне думали, что святой ведает падающими (скатывающимися) с неба звездами.

В этот день принято было печь круглое печенье на сливочном масле – кокурки. Также ходили в кузницу за огнем и углями, верили, что ими можно согреть землю, и урожай будет богатым.

Народные приметы на 5 марта

  • Погода на Тимофея останется на всю весну.
  • Если гром гремит при северном ветре, ожидаются долгие холода, при южном – весна будет теплой, при восточном – сухая и теплая.
  • Растаявший снег предвещает скудный урожай.
  • Ветер меняет направление, значит, потеплеет.
  • Стаи ворон и галок мечутся по небу – к снегопаду.
  • Если верх снега шершавый, ожидается богатый урожай.

Что нельзя делать 5 марта

1. Браться за новые дела не следует.

2. Также не рекомендуется смотреть на небо.

3. Нежелательно простужаться.

4. Женщинам не позволено завивать волосы, а мужчинам – стричь бороды.

5. Давать обещания не разрешается.

6. Не стоит есть мясо, яйца, масло, сметану, пить молоко.

Что можно делать 5 марта

1. Желательно выбросить из дома всю старую обувь.

2. Нужно веселиться – водить хороводы, устраивать маскарад.

3. Хорошо бы сходить в гости.

Ранее стало известно, что нельзя делать на Масленицу. Не стоит много есть, употреблять спиртное, произносить  ругательства.

Полина ДОРОЖКИНА

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