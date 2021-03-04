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Церковь 5 марта чтит Льва Катанского, епископа. Он помогал нищим и странникам, лечил их.
Традиции и обычаи 5 марта
На Руси эту дату именовали днем Льва Катальщика, поскольку усмотрели в слове Катанский общее с "катать", "скатываться", "катиться", что ассоциировалось с последними этой зимой катаниями с горок. А еще древние славяне думали, что святой ведает падающими (скатывающимися) с неба звездами.
В этот день принято было печь круглое печенье на сливочном масле – кокурки. Также ходили в кузницу за огнем и углями, верили, что ими можно согреть землю, и урожай будет богатым.
Народные приметы на 5 марта
Что нельзя делать 5 марта
1. Браться за новые дела не следует.
2. Также не рекомендуется смотреть на небо.
3. Нежелательно простужаться.
4. Женщинам не позволено завивать волосы, а мужчинам – стричь бороды.
5. Давать обещания не разрешается.
6. Не стоит есть мясо, яйца, масло, сметану, пить молоко.
Что можно делать 5 марта
1. Желательно выбросить из дома всю старую обувь.
2. Нужно веселиться – водить хороводы, устраивать маскарад.
3. Хорошо бы сходить в гости.
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