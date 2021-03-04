Астрологи подсказали, как в праздник доставить радость представительницам прекрасного пола

Наступило время, когда главной заботой мужчин становится выбор подарков для мам, сестер, жен, дочерей, подруг и коллег-женщин. Угодить дамам можно, зная, под каким знаком зодиака они родились. В этом поможет гороскоп.

Страстные почитательницы красоты и эстетики Овны будут рады подарку, связанному с их увлечениями. И обязательно надо вручить цветы, причем лучше – хризантемы, яркие герберы.

Обожающим роскошь Тельцам стоит презентовать шикарное ювелирное украшение. Букеты покупать не нужно.

Деловитые Близнецы оценят то, что может пригодиться, – бытовую технику, разные гаджеты и т.п. А к подарку хорошо бы приложить фиалки, астры или орхидеи.

Эмоциональные Раки придут в неописуемый восторг, если получат 8 Марта сертификат на поход в горы или сплав по реке, прыжок с парашютом или увлекательный квест. К месту будет и золотой кулон. Цветы нужно выбирать те, что им нравятся.

Переменчивых Львов вполне удовлетворит конвертик с деньгами, только сумма должна быть далеко не копеечной. Также устроит их дорогая бижутерия ручной работы. И все это следует сопроводить розами.

Чтобы угодить слишком практичным Девам, следует знать наверняка об их желаниях. А цветы лучше дарить комнатные – в горшочках.

Предпочитающим все неповторимое Весам желательно презентовать эксклюзивное украшение с янтарем или сапфиром. Его можно сопроводить небольшим букетиком, к примеру, ландышей. Однако и без него эти дамы останутся довольны.

Таинственные Скорпионы не останутся равнодушны, если им презентовать необычные свечи, амулеты, книги. Букет в придачу должен быть оригинально оформленным и пышным.

Ярым сторонницам гендерного равенства Стрельцам необходимо дарить такое, что по карману им самим. Стоит пригласить представительницу этого знака на романтический ужин в ресторан, вручить ей парфюмерию или косметику. Цветы не понадобятся.

Нежных Козерогов устроит все, для них важны лишь искренние чувства вручающего презент. А если приложить к этому любые весенние цветы, такие дамы будут окончательно покорены.

Противницам магазинных даров Водолеям лучше написать стихи или смастерить что-то своими руками. Вдобавок подойдет букет розочек или незабудок.

Млеющим от вида цветов Рыбам хорошо бы вручить букет побольше в красивой упаковке. Однако дорогая хорошо пошитая одежда или абонемент в спа-салон тоже придется им по вкусу.

Ранее "Утро.ру" писало, что не стоит дарить на 8 Марта. Чтобы не разочаровать прелестниц, от нескольких презентов нужно отказаться раз и навсегда.