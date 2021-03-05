Эта суббота подходит для обсуждения всех серьезных вопросов и начала движения вперед

Луна 6 марта продолжит убывать и задержится в знаке Стрельца. Если проявить организованность, точность, пунктуальность и аккуратность, можно расправиться с давними проблемами и достичь успехов во многом.

Овен

Благодаря решительности Овны в первую субботу весны смогут доказать свою правоту в споре и отстоять собственные интересы в трудной ситуации. У вас могут появиться авторитетные покровители и новые друзья. Есть шанс хорошо подзаработать. В личной жизни намечаются значительные перемены к лучшему.

Телец

В этот день звезды благоволят Тельцам. Вам удастся договориться о долгом сотрудничестве, предложить на обсуждение новые идеи, следуя подсказкам интуиции, найдете верные решения. Возможно повышение в должности и укрепление финансового положения. Не скрывайте чувств от дорогого вам человека.

Близнецы

Трудностей у Близнецов 06.03.2021 будет чересчур много и справляться с ними нужно будет в одиночку. От незапланированных приобретений следует воздержаться. Есть вероятность отправиться в неожиданные поездки и приобрести полезные знакомства. Радость и позитивные эмоции доставит общение с детьми.

Рак

Все задачи и проблемы Ракам придется решать самим, помощи ждать неоткуда. Работы окажется выше крыши, но, сохраняя выдержку и спокойствие, ее удастся выполнить. Физических нагрузок и переутомления надо избегать. Для хорошего самочувствия необходим полноценный отдых.

Лев

С чересчур сложным делом Львы справятся. Экономнее обращайтесь с деньгами, не тратьте их на вещи, которые не пригодятся. Полученные в этот день знания окажутся весьма полезны в будущем. Не исключена встреча со второй половинкой. Дома можно начать ремонт, заняться перестановкой, сменить интерьер и мебель.

Дева

На работе 6 марта Девы столкнутся с несколькими трудностями. Преодолеть их поможет умение общаться с деловыми партнерами и коллегами. Особое внимание потребуется при подписании важных документов. Для крупных вложений и покупок выберите другое время. Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Весы

Интересное предложение, благодаря которому начнется быстрый рост карьеры, может поступить в этот день Весам. Интуиция подскажет верные решения имущественных и денежных вопросов. Не исключены приятные знакомства, сюрпризы и подарки. Надо приложить усилия для стабильности и покоя в семье. Порадуют успехи детей.

Скорпион

В работе у Скорпионов могут произойти изменения, причем не исключено, что в худшую сторону. Спешка приведет к массе ошибок. Есть вероятность неожиданных поездок и дурных новостей. Вместо отдыха вам придется решать бытовые проблемы и хлопотать по дому. Избегайте конфликтов, чтобы не подорвать здоровье.

Стрелец

В профессиональной деятельности Стрельцам 06.03.2021 необходимо составить план и распределить усилия. Возможно, уладится давний квартирный вопрос, или вам удастся преодолеть финансовые трудности. Чтобы сберечь добрые отношения с родными, помогайте им и участвуйте в семейных делах. В любви вам должно повезти.

Козерог

До того как принять серьезное решение, Козерогам следует тщательно обдумать каждую деталь. Сложности и преграды вам нипочем. Есть вероятность полезных деловых и романтических знакомств. Излишества в еде и выпивке нанесут удар по здоровью, постарайтесь воздержаться от них.

Водолей

Реализовать все задуманное в этот день Водолеям по силам. Могут поступить интересные предложения по работе. Интуиция укажет, куда выгоднее вложить деньги. Умение ладить с людьми поможет избежать ссор с коллегами. Вечером отправляйтесь на свидание, если вас туда позовут. Больше двигайтесь, будет полезен активный отдых.

Рыбы

Сложные и неприятные моменты подстерегают 6 марта Рыб. Сгладить все острые углы в общении вы сможете, проявив деликатность. Небольшие запланированные приобретения окажутся удачными. Есть вероятность приятных сюрпризов и денежных поступлений. Чтобы не заел быт, уделите внимание интеллектуальному досугу.

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