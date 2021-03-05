Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Луна 6 марта продолжит убывать и задержится в знаке Стрельца. Если проявить организованность, точность, пунктуальность и аккуратность, можно расправиться с давними проблемами и достичь успехов во многом.
Овен
Благодаря решительности Овны в первую субботу весны смогут доказать свою правоту в споре и отстоять собственные интересы в трудной ситуации. У вас могут появиться авторитетные покровители и новые друзья. Есть шанс хорошо подзаработать. В личной жизни намечаются значительные перемены к лучшему.
Телец
В этот день звезды благоволят Тельцам. Вам удастся договориться о долгом сотрудничестве, предложить на обсуждение новые идеи, следуя подсказкам интуиции, найдете верные решения. Возможно повышение в должности и укрепление финансового положения. Не скрывайте чувств от дорогого вам человека.
Близнецы
Трудностей у Близнецов 06.03.2021 будет чересчур много и справляться с ними нужно будет в одиночку. От незапланированных приобретений следует воздержаться. Есть вероятность отправиться в неожиданные поездки и приобрести полезные знакомства. Радость и позитивные эмоции доставит общение с детьми.
Рак
Все задачи и проблемы Ракам придется решать самим, помощи ждать неоткуда. Работы окажется выше крыши, но, сохраняя выдержку и спокойствие, ее удастся выполнить. Физических нагрузок и переутомления надо избегать. Для хорошего самочувствия необходим полноценный отдых.
Лев
С чересчур сложным делом Львы справятся. Экономнее обращайтесь с деньгами, не тратьте их на вещи, которые не пригодятся. Полученные в этот день знания окажутся весьма полезны в будущем. Не исключена встреча со второй половинкой. Дома можно начать ремонт, заняться перестановкой, сменить интерьер и мебель.
Дева
На работе 6 марта Девы столкнутся с несколькими трудностями. Преодолеть их поможет умение общаться с деловыми партнерами и коллегами. Особое внимание потребуется при подписании важных документов. Для крупных вложений и покупок выберите другое время. Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.
Весы
Интересное предложение, благодаря которому начнется быстрый рост карьеры, может поступить в этот день Весам. Интуиция подскажет верные решения имущественных и денежных вопросов. Не исключены приятные знакомства, сюрпризы и подарки. Надо приложить усилия для стабильности и покоя в семье. Порадуют успехи детей.
Скорпион
В работе у Скорпионов могут произойти изменения, причем не исключено, что в худшую сторону. Спешка приведет к массе ошибок. Есть вероятность неожиданных поездок и дурных новостей. Вместо отдыха вам придется решать бытовые проблемы и хлопотать по дому. Избегайте конфликтов, чтобы не подорвать здоровье.
Стрелец
В профессиональной деятельности Стрельцам 06.03.2021 необходимо составить план и распределить усилия. Возможно, уладится давний квартирный вопрос, или вам удастся преодолеть финансовые трудности. Чтобы сберечь добрые отношения с родными, помогайте им и участвуйте в семейных делах. В любви вам должно повезти.
Козерог
До того как принять серьезное решение, Козерогам следует тщательно обдумать каждую деталь. Сложности и преграды вам нипочем. Есть вероятность полезных деловых и романтических знакомств. Излишества в еде и выпивке нанесут удар по здоровью, постарайтесь воздержаться от них.
Водолей
Реализовать все задуманное в этот день Водолеям по силам. Могут поступить интересные предложения по работе. Интуиция укажет, куда выгоднее вложить деньги. Умение ладить с людьми поможет избежать ссор с коллегами. Вечером отправляйтесь на свидание, если вас туда позовут. Больше двигайтесь, будет полезен активный отдых.
Рыбы
Сложные и неприятные моменты подстерегают 6 марта Рыб. Сгладить все острые углы в общении вы сможете, проявив деликатность. Небольшие запланированные приобретения окажутся удачными. Есть вероятность приятных сюрпризов и денежных поступлений. Чтобы не заел быт, уделите внимание интеллектуальному досугу.
Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на март 2021 года.
Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода
Эксперт обрисовал будущее нашей страны после угроз Запада