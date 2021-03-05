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Христиане особо почитают 6 марта Тимофея Олимпийского. Юношей он служил в монастыре. Потом одиноко жил в пустынях, лесах и горах, за что его назвали "пустынником". Был целителем от тяжелых недугов, изгонял бесов.
Традиции и обычаи 6 марта
На Руси дату эту величали Тимофей Весновей, так как считали, что уже по-настоящему веет весной. Пожилые грелись на завалинках
Также люди начинали больше времени проводить во дворе и на улице. Они гуляли, пели и рассказывали истории из жизни и сказки.
В этом году дата пришлась на шестой день недели, поэтому отмечается Вселенская родительская суббота. Принято поминать умерших родственников.
Наши предки пекли блины, при этом первый нужно было поместить рядом с иконой, а второй расположить на подоконнике. Остальными угощали родных и бедных верующих.
Народные приметы на 6 марта
Что нельзя делать 6 марта
1. Бросать начатые дела не рекомендуется.
2. Не стоит грустить.
3. Сажать и поливать растения нежелательно.
4. Употреблять спиртное не позволено.
5. Не разрешается выполнять домашнюю работу.
6. Запрещено ссориться.
7. Не следует громко разговаривать и кричать.
Что можно делать 6 марта
1. Желательно как можно дольше находиться на свежем воздухе.
2. Хорошо бы купить новую обувь.
3. Нужно устроить поминальный ужин.
4. Следует выкинуть все ненужное и сломанное.
5. Рекомендуется подмести в доме и во дворе.
Ранее стало известно, когда можно и нельзя сажать овощи. Если следовать народным
приметам, богатый урожай обеспечен.
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