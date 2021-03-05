Приметы на 6 марта: что нельзя делать на Тимофея Весновея

Приметы на 6 марта: что нельзя делать на Тимофея Весновея
Фото: Sebastian Willnow/dpa/www.globallookpress.com
Сажать и поливать растения в эту первую весеннюю субботу не стоит

Христиане особо почитают 6 марта Тимофея Олимпийского. Юношей он  служил в монастыре. Потом одиноко жил в пустынях, лесах и горах, за что его назвали "пустынником". Был целителем от тяжелых недугов, изгонял бесов.

Традиции и обычаи 6 марта

На Руси дату эту величали Тимофей Весновей, так как считали, что уже по-настоящему веет весной. Пожилые грелись на завалинках

Также люди начинали больше времени проводить во дворе и на улице. Они гуляли, пели и рассказывали истории из жизни и сказки.

В этом году дата пришлась на шестой день недели, поэтому отмечается Вселенская родительская суббота. Принято поминать умерших родственников.

Наши предки пекли блины, при этом первый нужно было поместить рядом с иконой, а второй расположить на подоконнике. Остальными угощали родных и бедных верующих.

Народные приметы на 6 марта

  • Восточный ветер сулит потепление, северный – холода, южный и западный – дожди.
  • Сухая погода и высокие сугробы предвещают тепло.
  • Раскаты грома – к холодной весне.
  • Идет снег, вьюга разгулялась, значит, скоро будет оттепель.
  • Погожий день указывает, что холодов больше не ожидается.
  • Если весна наступила быстро, осень придет рано.

Что нельзя делать 6 марта

1. Бросать начатые дела не рекомендуется.

2. Не стоит грустить.

3. Сажать и поливать растения нежелательно.

4. Употреблять спиртное не позволено.

5. Не разрешается выполнять домашнюю работу.

6. Запрещено ссориться.

7. Не следует громко разговаривать и кричать.

Что можно делать 6 марта

1. Желательно как можно дольше находиться на свежем воздухе.

2. Хорошо бы купить новую обувь.

3. Нужно устроить поминальный ужин.

4. Следует выкинуть все ненужное и сломанное.

5. Рекомендуется подмести в доме и во дворе.

Ранее стало известно, когда можно и нельзя сажать овощи. Если следовать народным приметам, богатый урожай обеспечен.  

Полина ДОРОЖКИНА

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