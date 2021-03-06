В это время не стоит гадать, иначе жди беды

7 марта в народном календаре получило название день Маврикия. По традиции наши предки готовились к полевым работам – удобряли почву навозом. А еще на Маврикия готовили необычную уху, “черную”. Варили ее на огуречном рассоле с разными пряностями. Рыбу брали самую простую – карасей, плотву, пескариков.



Что нельзя делать на Маврикия, 7 марта

Плохой приметой считались разные гадания. Если ворожить на Маврикия, можно накликать беду, говорят суеверные люди.

Домашние дела лучше перенести на другой день. Стирать, убирать 7 марта – тоже не к добру.

На Маврикия нельзя вытираться чужим полотенцем. Так можно перетянуть на себя несчастья другого человека.

Что можно делать 7 марта

Девушки в этот день старались приметить ласточку. Если попадется эта птица на глаза, надо тут же умыть лицо молоком. По приметам, это поможет сохранить красоту и молодость на долгие годы.

Особое внимание суеверные люди обращают на сны. Считается, что они будут пророческими и сбудутся в течение шести месяцев.

Приметы на 7 марта

Ласточки и грачи уже прилетели – жди ранней весны.

Если разворковались голуби – значит, скоро придет тепло.

Если 7 марта будет холодно, значит, и лето будет непогожим, дождливым.

Полный календарь народных праздников и примет на март 2021 года "Утро.ру" публиковало ранее.