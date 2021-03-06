Приметы на 7 марта: что нельзя делать в день Маврикия

Приметы на 7 марта: что нельзя делать в день Маврикия
Фото: pixabay.com
В это время не стоит гадать, иначе жди беды

7 марта в народном календаре получило название день Маврикия. По традиции наши предки готовились к полевым работам – удобряли почву навозом. А еще на Маврикия готовили необычную уху, “черную”. Варили ее на огуречном рассоле с разными пряностями. Рыбу брали самую простую – карасей, плотву, пескариков.

Что нельзя делать на Маврикия, 7 марта

Плохой приметой считались разные гадания. Если ворожить на Маврикия, можно накликать беду, говорят суеверные люди.

Домашние дела лучше перенести на другой день. Стирать, убирать 7 марта – тоже не к добру.

На Маврикия нельзя вытираться чужим полотенцем. Так можно перетянуть на себя несчастья другого человека.

Что можно делать 7 марта

Девушки в этот день старались приметить ласточку. Если попадется эта птица на глаза, надо тут же умыть лицо молоком. По приметам, это поможет сохранить красоту и молодость на долгие годы.

Особое внимание суеверные люди обращают на сны. Считается, что они будут пророческими и сбудутся в течение шести месяцев.

Приметы на 7 марта

Ласточки и грачи уже прилетели – жди ранней весны.

Если разворковались голуби – значит, скоро придет тепло.

Если 7 марта будет холодно, значит, и лето будет непогожим, дождливым.

Полный календарь народных праздников и примет на март 2021 года "Утро.ру" публиковало ранее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Байдена шантажируют из-за “Северного потока - 2”

Свои условия выдвинул сенатор-республиканец

Что опасно брать в кредит: эксперты предупредили россиян

Спонтанные решения могут привести к большим долгам - расплачиваться придется не один месяц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей