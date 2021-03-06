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7 марта в народном календаре получило название день Маврикия. По традиции наши предки готовились к полевым работам – удобряли почву навозом. А еще на Маврикия готовили необычную уху, “черную”. Варили ее на огуречном рассоле с разными пряностями. Рыбу брали самую простую – карасей, плотву, пескариков.
Плохой приметой считались разные гадания. Если ворожить на Маврикия, можно накликать беду, говорят суеверные люди.
Домашние дела лучше перенести на другой день. Стирать, убирать 7 марта – тоже не к добру.
На Маврикия нельзя вытираться чужим полотенцем. Так можно перетянуть на себя несчастья другого человека.
Девушки в этот день старались приметить ласточку. Если попадется эта птица на глаза, надо тут же умыть лицо молоком. По приметам, это поможет сохранить красоту и молодость на долгие годы.
Особое внимание суеверные люди обращают на сны. Считается, что они будут пророческими и сбудутся в течение шести месяцев.
Ласточки и грачи уже прилетели – жди ранней весны.
Если разворковались голуби – значит, скоро придет тепло.
Если 7 марта будет холодно, значит, и лето будет непогожим, дождливым.
Полный календарь народных праздников и примет на март 2021 года "Утро.ру" публиковало ранее.
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